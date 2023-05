REDD FOR DET MESTE: Elli Müller Osborne i «Royalteen: Prinsesse Margrethe».

TV-anmeldelse «Royalteen: Prinsesse Margrethe»: Prinsesse Tør-ikke

Prinsessen som ikke kunne utagere.

«Royalteen: Prinsesse Margrethe»

Norsk ungdomsdrama/romanse

Premiere på Netflix torsdag 11. mai

Manus: Per-Olav Sørensen, Ester Schartum-Hansen, Marta Huglen Revheim, basert på Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsens bokserie

Regi: Ingvild Søderlind

Med: Elli Müller Osborne, Filip Bargee Ramberg, Sammy Germain Wadi, Ines Høysæter Asserson, Mathias Storhøi, Amalie Sporsheim

Den Prinsesse Margrethe (Elli Müller Osborne) vi møtte i den første, fine «Royalteen» TV-filmen i fjor, var en bifigur, og en tilsynelatende snerpete, usympatisk sådan. Det lå i kortene at vi skulle bli bedre kjent med henne ved en senere anledning.

Det blir vi nå. Og skulle du sett: Bak Margrethes perfekte prinsesse-maske skjuler det seg et stort sett normalt menneske, med de samme problemene som alle andre i hennes unge alder baler med. Bare forsterket, all den tid hun jo er den hun er: Arveprinsen Karls (Mathias Storhøi) tvillingsøster, prinsessen av kongeriket Norge.

SKANDALEN ER ET FAKTUM: Elli Müller Osborne i «Royalteen: Prinsesse Margrethe».

Da vi forlot henne sist, hadde prinsessen bokstavelig talt gått i bakken på en fest, og blitt hentet av ambulansepersonell. I «Royalteen: Prinsesse Margrethe» får vi vite at kollapsen skyldtes inntak av den klassiske blandingsmisbruk-cocktailen alkohol, benzodiazepiner og kokain.

Den ble ikke inntatt fordi Margrethe er en «partyprinsesse». Den ble inntatt fordi Margrethe er innmari redd.

Prinsessens angstproblemer synes å være nedarvet fra dronningen (Kirsti Stubø), som ugjerne forlater sitt mørke soverom – og som Margrethe rapper Sobril av. «Du er den sterkeste av oss», pleier moren å si til datteren. «Jeg er fake og ekkel», tenker prinsessen selv.

PRINSESSE PERFEKT?: Elli Müller Osborne i «Royalteen: Prinsesse Margrethe».

Margrethe ser ut som en gen Z-utgave av Audrey Hepburn, og har en misunnelsesverdig garderobe (alltid en kvinnelig kongeligs viktigste aktiva). Men hun tørster etter bekreftelse, hun også.

Margrethe er dessuten livredd for å gjøre eller si noe galt. Å forårsake en skandale. Men nå har hun altså gjort det. Ikke nok med at hun er blitt innlagt: Det eksisterer en video der ute i skyen også, som den lite tillitsvekkende Gustav Heger (Johannes Gjessing) truer med å bruke mot henne. Når han ikke sender harry filmsnutter av seg selv i bar overkropp.

MER ENN BARE VENNER: Hannah Larsen Walberg og Filip Bargee Ramberg på påskefjellet i «Royalteen: Prinsesse Margrethe».

Ikke rart Margrethe blir paranoia-prinsessen, og fortsetter å gumle i seg angstdempende medisiner. Noe hun får høre om pappa, kong Sverre (Frode Winther), og et møte med den nådeløst kjekke danske prinsen Alexander (Sammy Germain Wadi), bidrar til uroen. Og når man er redd, hender det at man støter folk fra seg når man trenger dem som mest. Så som vennene Arnie (Filip Bargee Ramberg) og Ingrid (Amalie Sporsheim).

Det eneste som kanskje er litt nedtur med «Royalteen: Prinsesse Margrethe», er at Lena (Ines Høysæter Asserson), som gjorde sånn et feiende flott inntrykk i den første filmen, praktisk talt glimrer med sitt fravær nå, og kun er med i noen korte scener over frokostbordene. Ja, og så at filmen – som definitivt føles som «TV» mer enn «film» – vel ofte henfaller til overtydelig apropos-popmusikk for å fortelle oss hva vi skal føle.

KONGERIKETS FREMTID: Mathias Storhøi og Ines Høysæter Asserson i «Royalteen: Prinsesse Margrethe» på Netflix.

Når det er sagt, er Müller Osborne like perfekt castet i sin rolle som Asserson var/er i sin. («Gutta» kommer unektelig noe i bakgrunnen i denne serien). Imponerende er det også at «Royalteen» evner å balansere det opphøyd kongelige og det godt, gammeldags egalitære:

Norge, slik vi fremstilles i «Royalteen», er et svært progressivt kongerike, med en svært progressiv kongefamilie, der selv pressen er sånn noenlunde rimelige, og alle fortjener – og får – en ny sjanse.

Her vi sitter og glor, i dagene mellom 8. og 17. mai, er dét unektelig en attraktiv, eventyrlig tanke.