HASTET INN: Sarah Snook spiller Shiv Roy i HBO-serien om den styrtrike mediemogulen Logan Roy og hans eksentriske familie.

Nå er «Succession»-stjernen Sarah Snook på plass i Norge

Sarah Snook (34) fra HBO-serien «Succession» har ankommet Åndalsnes for å spille inn en ny sesong av den populære serien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var TV 2 som omtalte denne saken først.

HBO bekrefter i en pressemelding i begynnelsen av september at deler av sesong 4 av TV-serien «Succession» spilles inn i Norge i høst.

Innspillingen av fjerde sesong startet i New York i juli. HBO har tidligere ikke informert hvor innspillingen her skal finne sted, men at «scener til den fjerde sesongen» skal spilles inn i Norge «i løpet av høsten». Nå er altså Sarah Snook på plass i Åndalsnes.

TV 2 skriver at Snook, som spiller Shiv Roy i den populære serien, ble kjørt rett til stasjonsbygningen til Romsdalsgondolen og fraktet til toppen av Nesaksla. Her skal det foregår opptak både utendørs og inne på Eggen restaurant.

Bergens Tidende har tidligere meldt at én av episodene skal spilles inn på Sunnmøre, deriblant på Juvet landskapshotell.

VG fikk tidligere i sommer innsyn i søknaden, som viste at produksjonsselskapet Spot Of Tea Productions – via det norske selskapet Truenorth – søkte om 13 millioner kroner. Det tilsvarer en fjerdedel av en samlet estimert produksjonskostnad her til lands på 52 millioner.

Totalbudsjettet på sesong fire er på mellom 1,7 og 1,8 milliarder kroner.