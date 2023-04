TV-KJENDIS: Komiker og skuespiller Pete Davidson, her i Las Vegas i februar.

Pete Davidson forsvarer fleip om død pappa

Komiker Pete Davidson (29) var bare syv år da faren hans mistet livet under terrorangrepet i New York, 11. september 2001.

Davidson, kjent blant annet fra «Saturday Night Live», har alltid vært åpen om at han mistet pappa tidlig, og hvordan det har påvirket hans psyke.

Scott Davidson var brannmann i New York og døde mens han og kollegene jobbet på spreng for å redde overlevende ut fra World Trade Center. Han ble 34 år.

I et intervju med podkasten «Real Ones With Jon Bernthal» forteller Pete Davidson at han ofte blir konfrontert med at han er «den fyren som hele tiden snakker om sin døde far».

– Bullshit

29-åringen nekter for at han forsøker å samle sympati for at folk skal synes synd på ham.

– Det er bare bullshit, og det får meg til å føre meg så liten og dum, sier han.

– I løpet av 15 år har jeg fleipet om faren min to ganger. Jeg prøver å spøke litt her og der, fordi jeg liker å holde minnet om ham levende. Pappaen min var en flott fyr, så hvorfor er det et forbanna problem? Jeg går i forsvarsposisjon, for det handler om familien min, forklarer han.

Davidson, som også er skuespiller og har spilt i flere filmer, forteller at han lider av posttraumatisk stresslidelse (PTSD PTSDPosttraumatisk stresslidelse er en relativt langvarig, og ikke sjelden kronisk tilstand, som kan oppstå etter alvorlige eller langvarige psykiske traumer.) etter å ha opplevd et så stort tap som barn.

Scott Davidson skulle plukke opp sønnen etter skolen den fatale dagen. I stedet var det moren som kom og hentet syvåringen.

– Men det gikk tre dager før hun fortalte meg hva som hadde skjedd. Hun sa bare at han var på jobb, forteller Pete.

Han skal ikke ha forstått hvorfor han ikke fikk lov til å se på TV. Det var likevel først da han så et bilde av sin far på TV med en liste over døde brannmenn at han fikk vite hva som hadde skjedd.

Ati.com har tidligere presentert historien om Pete Davidsons pappa.

Får behandling

29-åringen har også i flere år snakket åpent om at han har Borderline Personality Disorder (BPD), på norsk kalt emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

I podden forklarer Davidson at han har det bedre nå, fordi han har innsett at han «ikke kan gjøre alle til lags», og at han ikke klarer å forhindre at folk har vrangforestillinger om ham som person, basert på hva de leser og hører.

– Jeg får ikke gjort noe med det. Det eneste man selv kan kontrollere, er hvem man omgir seg med, hva man legger energien sin i, hvem som elsker deg og som du elsker tilbake.

Han forteller at han har gått og fortsatt går i terapi for traumer, som han i hovedsak mener stammer fra barndommen.

– Jeg er lykkelig, og det føles nesten rart, sier Davidson.

NY FLAMME: Pete Davidson og Chase Sui Wonders på Daytona International Speedway i Florida i februar.

Davidson har de siste årene skapt store overskrifter på grunn av sine mange romanser til berømte kvinner, deriblant realitydronningen Kim Kardashian (42), skuespiller Phoebe Dynevor (27), Hollywood-stjernene Kate Beckinsale (49) og Emily Ratajkowski (31) samt popartist Ariana Grande (29).

For tiden er han sammen med Chase Sui Wonders (26). Nylig slapp de to uskadet fra en bilkrasj i Beverly Hills.

Davidson utbroderer ikke forholdet i podkasten, men snakker om «jenta si» i enkelte bisetninger.