EKS-KOLLEGER: Skuespillerne Eva Longoria og Eric Braeden.

Eva Longoria får kjeft av såpestjerne: − Totalt mangel på klasse

Eva Longoria (48) har kommet med uttalelser som får hennes tidligere kollega Eric Braeden (81) til å se rødt.

Eva Longoria, best kjent fra «Frustrerte Fruer», stilte søndag opp i et TV-intervju med CNNs «Who’s Talking to Chris Wallace?».

Da ble Longorias gamle jobb i såpeserien «The Young and the Restless» tema. I to år, fra 2001 til 2003 fylte hun rollen som Isabella Braña. Men de ferske uttalelsene gir ikke inntrykk av at hun er spesielt stolt av den delen av karrieren.

– Da jeg flyttet til Hollywood, hadde jeg min bachelorgrad. Så da jeg fortalte til mamma at jeg ville bli skuespiller, var det ok for henne, siden jeg hadde en utdanning, forklarte Longoria til CNN.

The Wrap har lagt ut utdrag fra intervjuet, og nettstedet JAM omtaler kontroversen i etterkant.

PÅ OSCAR: Eva Longoria på årets prisdryss i Los Angeles 12. mars i år.

48-åringen opplyser imidlertid at hun ikke tjente godt nok i såpeserien til at hun kunne leve av det. Derfor jobbet hun på si som rekrutterer i et bemanningsbyrå.

Det er her problemene oppstår. Longoria forteller nemlig videre at hun skjulte skuespillerjobben for klientene sine, fordi hun ikke ville at de skulle se på henne «som en dum skuespiller».

– Én gang sa en klient at jeg minnet om en jente han hadde sett i en såpeserie. Da svarte jeg bare: Nei, jeg vet ikke hvem det er.

Raser: – Nedsettende

Longoria utbroderer videre hvor viktig det var for henne at ingen andre heller snakket om hennes rolle i serien, fordi hun fortsatt angivelig gjorde mer penger på jobben i bemanningsbyrået.

En som ikke er imponert over Longorias utspill, er hennes tidligere kollega i «The Young and the Restless», Eric Braeden. 81-åringen har i 50 år figurert som Victor Newman i serien, og han er fortsatt med.

«EVA LONGORIA: Du har akkurat kommet med nedsettende uttalelser om skuespillere i såpeserier!», tordner han i et innlegg på Twitter:

«Du var ganske enkelt ikke god nok til å overleve presset i dette mediet», fortsetter Braeden, som sier at Longoria «hadde flaks som fikk jobb i den frueserien».

Han sikter da til «Frustrerte Fruer», der Longoria spilte Gabriella fra 2004 til 2012.

«Der brukte du 8–12 dager på én episode, med middelmådig, men saftige replikker», skriver Braeden.

Han nevner at andre store stjerner har startet karrieren med såperoller, og nevner Robert De Niro (79).

«Dette vitner om totalt mangel på klasse», sier Braedeb om Longorias nye uttalelser.

Longoria har ikke kommentert responsen fra sin tidligere kollega.

50-ÅRSJUBILEUM: Skuespillerne Eric Braeden og Melody Thomas Scott på jubileet til «The Young and the Restless» i Los Angeles 17. mars i år.

