1 / 3 PÅ SETTET: Petter Stordalen instrueres av «Solsidan»-regissør Felix Herngren. forrige neste fullskjerm PÅ SETTET: Petter Stordalen instrueres av «Solsidan»-regissør Felix Herngren.

Petter Stordalen debuterer som skuespiller i «Solsidan»

Hotellmilliardæren forteller at han er lettet over at jobben hans var å spille seg selv.

Petter Stordalen (60) røper på TikTok at han skal være med i kommende sesong av den svenske komiserien «Solsidan» – den åttende, som har premiere i oktober.

– Jeg synes det var veldig stas å bli spurt om å være med i en episode av «Solsidan». Det har betydelig økt min respekt for det å være skuespiller, sier Stordalen til VG.

Innspillingen skal ha funnet sted denne uken.

Stordalen uttrykker stor beundring for både regissør- og skuespillerfaget. Men han ser ikke for seg at dette er starten på en ny karriere for ham.

– Noen skuespiller blir jeg aldri. Min heldige oppgave var å spille meg selv. Det var krevende nok, sier han.

– Her er det en fantastisk kombinasjon av mangel på talent, og totalt mangel på mulighet til å forbedre. Men det var lærerikt for meg.

Stordalen har tidligere uttrykt begeistring for svensk TV-underholdning.

I et intervju med Dagens Næringsliv i mai fortalte han at han elsker «Ullared», en dokumentarserie om varehuset Gekås i Ullared, Sveriges største besøksmål.

I samme åndedrag nevnte han også «Solsidan».

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post