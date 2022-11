DET STÅR EN BENK I PARKEN: En mellomfornøyd Henriette Steenstrup «feirer» fødselsdagen sin i den tredje sesongen av «Pørni».

TV-anmeldelse «Pørni»: Kvalitetstidsklemme

Mer av det samme er nøyaktig det mange ønsker seg til jul.

«Pørni» (sesong 3)

Norsk dramakomedie i seks deler

Premiere på Viaplay søndag 27. november

Serieskaper og manusforfatter: Henriette Steenstrup

Regi: Petter Næss

Med: Henriette Steenstrup, Nils Ole Oftebro, Vivild Falk Berg, Ebba Bellarubin Jacobsen Öberg, Jan Gunnar Røise, Agnes Kittelsen, Henrik Mestad, Oddgeir Thune, Ulrikke Døvingen, Deniz Kaya m.fl.

Jøss. Pørni (Henriette Steenstrup) har flyttet. Pappa Ole Johan (Nils Ole Oftebro) har slått sine pjalter sammen med kjæresten Stephen (Henrik Mestad) i en ny leilighet, og Pernille har tatt med seg barna, Hanna (Vivild Falk Berg) og Sigrid (Ebba Bellarubin Jacobsen Öberg), til et annet nabolag.

Løken av en eks hun stadig drasser på, fordi han tross alt er faren til barna hennes, «kulturmannen» Finn (Jan Gunnar Røise), vil gjerne legge vantene sine på deler av salgsoppgjøret.

SUPERMAMMA: Ebba Bellarubin Jacobsen Öberg og Henriette Steenstrup i «Pørni».

Apropos løkete menn: Bjørnar (Gunnar Eiriksson) lusker fremdeles rundt i kulissene i sesong 3, men har for lengst vist seg å være en kaos-agent. Pørni har avskrevet ham som kjærestemateriale. Hun har dessuten andre ting å tenke på.

Mange andre ting. En venninne, Grethe (Nosizwe Lise Baqwa), som har kreft. En datter, Hanna, som skal til Argentina for å finne seg sjæl – og et kobbel potensielle kjærester. En yngre datter, Sigrid, som sliter tungt – tyngre enn moren har vært klar over – i hverdagen og på skolen. Bestiser – Tuva (Agnes Kittelsen) og Astrid (Ulrikke Døvingen) – som har sitt. Omsorgspersonen Pørni engasjerer seg i alt og alle.

Det er bare privatlivet. Jobben som barnevernspedagog byr også på vanskelige, ofte triste utfordringer. Pørni er proff, men lar seg merke. Tar «frilansoppdrag» på selveste lille julaften, til og med. Det er som alltid grunn til å bekymre seg for at Pørni tenker for mye på andre, og altfor lite på seg selv. Grethe påpeker at hun har ganske få nære venner. Det var det Pørnis avdøde søster som gjorde henne oppmerksom på.

UT AV REDET OG UT I VERDEN: Vivild Falk Berg, Ebba Bellarubin Jacobsen Öberg, Henriette Steenstrup og Nokokure Celine Dahl (fra venstre) i «Pørni».

Komedie-fans har opp gjennom årene hatt grunner til å være skeptiske til julespesialen, en som oftest enkeltstående slenger i en pågående serie, en bonus til de trofaste, som regel mer sentimental og mindre morsom enn de ordinære episodene.

Sesong tre av «Pørni» utspiller seg riktignok rundt juletider. Men de seks nye halvtimene utgjør i sum en konvensjonell sesong, med akkurat like mye å bite i som de to første. Ja, om man skal være usympatisk nok til å påpeke svakheter, ville det være at «Pørni» biter over kanskje vel mye i denne omgangen. Mange, mange karakterer, og en rekke mindre plottråder.

Det store galleriet av mennesker, som alle trenger Pørnis oppmerksomhet og assistanse, hjelper oss absolutt å forstå hvor fullstappet hovedpersonens dager er. Men noen av dem kunne trengt mer kjøtt på beinet. Kollegene Kenneth (Oddgeir Thune) og Madjid (Deniz Kaya), for eksempel, og flere av barna Pørni må hjelpe i arbeidet.

ENDELIG FRED Å FÅ: Henriette Steenstrup og Ebba Bellarubin Jacobsen Öberg i «Pørni».

Anne Marit Jacobsen som Pørnis diva av en tante, Elisabeth, får merkelig liten plass å boltre seg på. Og noen av konfliktene sender tankene i retning svakere serier om den norske middelklassens uutholdelige letthet, type «Side om side» (babyolje?).

Så skal jeg ile til og si at dette er folk vi etter alt å dømme vil lære mer om i kommende sesonger. Og at «Pørni» fremdeles er selve definisjonen av kvalitetstid foran TV-skjermen. De tre timene flyr av sted. Den tredje sesongen gir oss grunnleggende sett mer av det samme, og er da også akkurat like lett å elske som de to første.

JULESTJERNEN: Henriette Steenstrup i «Pørni».

Har noen norsk TV-serie lyktes bedre i å fange den moderne tidsklemma? I særdeleshet den til mødre som oppdrar barna sine på egen hånd, og i tillegg ønsker å være sitt beste jeg i arbeidslivet? Jeg vet ikke hvilken det skulle være. «Pørni» er noe à la den definitive hverdagshelt-serien, og de korte øyeblikkene av ro og nåde hovedpersonen opplever, treffer oss rett i hjertefletta.

Den siste scenen i den siste episoden vil redusere mang en seer til et sippende vrak. Så ble det en velsignet jul likevel.