Blåsemafian til MGP-finalen

Lørdag skulle de fire første artistene kjempe om en finaleplass i Melodi Grand Prix 2021. VGs anmelder trillet terningen underveis i sendingen.

Lørdag var det klart for den første av fem delfinaler i Melodi Grand Prix 2021. I hver delfinale sendes en ny artist til den store finalen 20. februar.

Det var Stina Talling (17), Jorn (52), Blåsemafian og Beady Belle (46) som skulle i ilden i den første delfinalen.

I tillegg fremførte TIX og KEiiNO sine finalebidrag. De er to av seks artister som allerede er forhåndskvalifisert til finalen.

Til slutt var det klart at det var Blåsemafian ft. Hazel som sikret seg en plass i MGP-finalen.

– Det er helt utrolig fett. Tusen hjertelig takk til alle dere der hjemme. Vi er litt rørt akkurat her nå.

Blåsemafiaen består av Sigurd Evensen (27), Stig Espen Hundsnes (32) og Jørgen Lund Karlsen (27). Gruppen har samarbeidet med en rekke artister, som Marcus & Martinus, og Cezinando.

I sitt bidrag har de også med Caroline (Hazel) Teigen.

VGs anmelder Tor Martin Bøe trillet som vanlig terning på alle låter, inkludert TIX og KEiiNOs bidrag som ble fremført for første gang. Det samme kunne også seerne gjøre underveis i sendingen.

Tårene trillet

De fire artistene kjempet seg gjennom to dueller.

Det var publikum som avgjorde hvilke av de to duellantene som gikk videre til den avgjørende gullduellen i kampen om en finalebillett.

Hvem som møter hvem ble trukket på direkten, og den første duellen ble mellom Stina Talling og Beady Belle.

Etter Talling hadde fremført sin låt ble det følelsesladd.

– Det var så gøy. Jeg begynner nesten å grine, sa Talling rett før tårene trillet.

fullskjerm neste VIDERE: Stina Talling (17) fikk terningskast tre av VGs anmelder, men tok seg videre til gullfinalen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ikke mange minuttene senere var det klart at det var Talling som gikk videre til gullfinalen. Fra duellen mellom Jorn og Blåsemafian, var det sistnevnte som tok seg videre.

Før den store gullfinalen skulle TIX fremføre låten «Ut av mørket». Låten slapp han fredag, og allerede har den rukket å bli nummer tre på Spotifys toppliste.

Låten falt derimot ikke i så god smak hos VGs anmelder, som ga den terningkast 2.

Disse kjemper om finaleplass

Talling startet med YouTube-videoer i 2013, og har nesten 17 millioner avspillinger på sine personlige og humoristiske videoer.

I 2019 fikk hun platekontrakt med Sony Music og har gitt ut flere låter. Hennes største hit er «Mer enn god nok», som hun var med på å skrive for «BlimE», og som er streamet over 12 millioner ganger.

Jorn, eller Jørn Lande, er for mange kjent for «Alt for Norge»-låten. Under artistnavnet Jorn har han i tillegg vært metal-vokalist for mange norske og utenlandske prosjekter ved siden av solokarrieren, og solgt millioner av album.

Beady Belle, eller Beate Lech som hun egentlig heter, har gitt ut åtte album, og i 2019 deltok hun også i «Stjernekamp».

MGP-PROGRAMLEDERNE: Ronny Brede Aase, Ingrid Gjessing Linhave og Kåre Magnus Berg gleder seg til å lede MGP nok en gang. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Akkurat som i fjor er det trioen Ingrid Gjessing Linhave, Ronny Brede Aase og Kåre Magnus Berg som leder showet.

Selv om pandemien legger tunge skygger over kulturlivet, skal ikke årets MGP preges av dette, snarere tvert om, lover prosjektleder Stig Karlsen.

