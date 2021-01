GIKK BORT: Skuespillerveteran John Reilly. Foto: Steven Bergman / AFF-USA.COM / MEGA

Skuespiller John Reilly er død

Skuespilleren kjent fra såpeserier som «General Hospital», «Dallas» og «Beverly Hills 90210»er gått bort. Det melder datteren søndag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge People kunngjorde datteren Caitlyn Reilly farens bortgang på Instagram søndag. Han ble 84 år gammel. Dødsårsaken er ikke kjent.

«Verdens sterkeste lys har sluknet. Forestill deg det beste mennesket i verden. Så forestill deg at denne personen er faren din. Jeg er så takknemlig for at han var min.», skriver hun til et barnebilde med faren.

Ifølge filmdatabasen Imdb spilte Reilly i 76 episoder av USAs lengstlevende såpeserie som fortsatt er i produksjon, «General Hospital».

Han spilte også i seks episoder av «Dallas» og åtte episoder av «Beverly Hills 90210». Der spilte han faren til rollefiguren Kelly, spilt av Jennie Garth.

Reilly hadde også stemmen til Hawkeye i den animerte TV-serien «Iron Man» på 90-tallet.

Han startet TV-karrieren i 1956 og var fremdeles aktiv i 2012.