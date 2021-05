1995: Prinsesse Diana og Martin Bashir i TV-intervjuet som skrev seg inn i historien. Foto: PA/BBC / PA Wire

Omstridt Diana-reporter forlater BBC

Martin Bashir (58), mest kjent for «skandaleintervjuet» med prinsesse Diana for 26 år siden, slutter hos mediegiganten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det kunngjorde BBC sent fredag kveld.

«Martin Bashir har sagt opp sin stilling som redaktør for BBC Religion. Han forlater organisasjonen», lyder det i en melding fra nyhetssjef i BBC, Jonathan Munro.

Siden 2016 har Bashir hatt ansvaret for BBCs dekning av det som har med religion å gjøre. Når oppgis sviktende helse som grunn for at han gir seg.

Bashir skal ifølge BBC ha varslet dem om sin avgang for en måneds tid siden – like før han skulle på sykehus for en hjerteoperasjon.

«Selv om han gjennomgikk et stort inngrep på slutten av fjoråret, står han overfor en omfattende prosess i tiden fremover. Han har derfor bestemt seg for å konsentrere seg om helsen», heter det videre.

Andre britiske medier, som The Guardian, peker på at Bashir slutter like før offentliggjøringen av en gransking av hans metoder skal offentliggjøres.

KONTROVERSIELL: Martin Bashir, her avbildet i 2013. Foto: Nick Wass / Invision

BBC opplyste i november i fjor at de skulle undersøke anklager om uetiske metoder brukt for å få i stand det kontroversielle intervjuet med prinsesse Diana i 1995.

I intervjuet, som ble sett av over 22 millioner personer i Storbritannia, omtalte Diana sitt skrantende ekteskap med prins Charles for første gang, og samtidig innrømmet egen utroskap.

Dianas bror, Charles Spencer, har anklaget journalisten Martin Bashir for å ha vist ham falske dokumenter for å overtale søsteren til å delta i intervjuet. Bashir har også vært anklaget for å ha betalt ansatte rundt Diana til å spionere på henne.

BBC har nektet for å kjenne til eventuelle tvilsomme metoder, og de har beklaget dersom det medfører riktighet.

Prins William uttalte før jul at han synes granskingen av omstendighetene rundt intervjuet med moren er «et skritt i riktig retning». Den eksterne granskingen er gjennomført, og BBC skal ha fått overlevert resultatet.

BBC melder at de kommer til å gjøre rapporten kjent i løpet av kort tid.

Bashir var en lite kjent journalist før han intervjuet Diana, men har siden hatt en markant karriere, og er blant Storbritannias mest berømte journalister.

Han var også mannen bak den omstridte TV-dokumentaren fra 2003 – «Living With Michael Jackson».

I 2013 skapte Bashir også overskrifter da han sluttet som nyhetsanker for TV-kanalen MSNBC etter å ha kalt den republikanske visepresidentkandidaten Sarah Palin en «idiot av første klasse».