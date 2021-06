NY AVTALE: J.Lo opptrer i California 2. mai i år. Foto: VALERIE MACON / AFP

Jennifer Lopez med langvarig Netflix-avtale

Artisten og skuespilleren har sikret seg en flerårig produksjonsavtale med Netflix.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Det er gjennom selskapet Nuyorican Productions avtalen med strømmegiganten er gjort.

Ifølge Deadline dreier det seg om en «first look»-avtale for både filmer, TV-serier og ikke-manusbasert innhold der mangfold og kvinnelige aktører er i fokus.

For tiden har Lopez og produsentpartneren Elaine Goldsmith-Thomas allerede to filmer på gang med Netflix: «The Mother» om en kvinnelig leiemorder og «The Cipher» om en FBI-agent som jaktes av en seriemorder.

– Det gleder meg å kunngjøre mitt nye partnerskap med Netflix. Elaine, Benny og jeg tror det ikke er noe bedre hjem for oss enn et fremtidsrettet selskap som ønsker å utfordre konvensjonell visdom og henvende seg direkte til millionene verden over som ikke lenger ser på kunst og underholdning med de samme begrensningene som tidligere, sier Lopez i en uttalelse.

– Gjennom alle sider av karrieren sin har Jennifer Lopez vært en underholdnings-kraft. Gjennom å slå oss sammen med henne og Nuyorican vet vi at hun vil fortsette å bringe historier som gjør inntrykk, gir glede og inspirasjon til publikum over hele verden, sier filmsjef for Netflix Scott Stuber i en uttalelse.

Nuyorican Productions har hatt suksess med stripper-filmen «Hustlers». På premieren i Toronto fortalte skuespilleren at stangdansingen var noe av det vanskeligste hun noen gang har gjort for en rolle.

Nylig ble det kjent at det var slutt mellom Lopez og eksforloveden Alex Rodriguez etter rundt fire år sammen. I etterkant har flere amerikanske medier hevdet at Lopez har tatt opp tråden med sin tidligere forlovede Ben Affleck etter bruddet.