FINALISTER: The Black Swan, The Chameleon og The Piglet. Foto: Fox TV / BACKGRID

USA kåret ny «Maskorama»-vinner i natt

Den svarte svanen, grisungen og kameleonen kjempet om seieren.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

SPOILER-ADVARSEL: Ikke les videre om du ikke vil vite resultatet.

USA og TV-kanalen Fox har stemt frem sin femte vinner i maskekonkurransen.

Det var tre berømte sangstjerner som befant seg bak alle tre maskene i finalen – The Chameleon, The Black Swan og The Piglet.

Til slutt var det altså sistnevnte som håvet inn seieren, og bak grisungen dukket popartisten og TV-profilen Nick Lachey (47) opp. Han er kjent fra boybandet 98 Degrees, og som eksmannen til popstjernen Jessica Simpson (39).

POPSTJERNE: Nick Lachey, her på Grammy Awards for noen år siden. Foto: Jordan Strauss / AP

Lachey er nå gift med TV-kjendis Vanessa Minnillo (40), og da han kastet masken betrodde han at parets tre barn er store fans av TV-showet.

– Så det var helt klart noe jeg kunne se for meg å være med på. Og da jeg fikk muligheten, tenkte jeg å gi det et forsøk, sier Lachey til Variety etter triumfen.

Fox har lagt ut dette klippet fra avmaskingen:

Lachey fikk imidlertid kort varsel. Kun fire dager før premieren ringte produsentene og spurte om han ville hoppe på fordi en annen hadde trukket seg.

– Selv om jeg ikke hadde vunnet, ville jeg vært stolt over det jeg har prestert. Men selvsagt føles det bedre å ta hjem seieren, sier han til Fox.

Annenplassen gikk til The Black Swan, og her tilhørte stemmen artisten Jojo, eller Joanna Noëlle Levesque, som 30-åringen opprinnelig heter.

På tredjeplass finner vi ingen ringere enn rapperen Cameron Jibril Thomaz (33) – best kjent som Wiz Khalifa.

«Hvem trodde at det var meg?», skriver Khalifa på Twitter under en video av seg selv:

Tidligere vinnere av «The Masked Singer» i USA er den 35 år gamle musikeren T-Pain (utkledd som monster), komiker Wayne Brady (48) som rev, sanger og TV-profil Kandi Burruss (45) som nattengel – og countryartist LeAnn Rimes (38) som solen.

Her hjemme stakk Ulrikke Brandstorp (25) av med seieren i den aller første sesongen før jul.

Når NRK i løpet av årets skal sende en ny runde, velger de å droppe den «lettvinte» løsningen som USA og mange andre land går for, nemlig å spille inn alle opptredenene og avmaskingene på forhånd.

Prosjektredaktør Jan Egil Ådland i NRK har tidligere opplyst til VG at de også var fristet til å legge seg på samme linje.

– I NRK vurderte vi dette helt i starten, men fant tidlig ut at vi ville sende direkte. Ikke bare er det viktig for oss at publikum faktisk kan være med og delta aktivt i gjetteleken, men det gir også en helt egen nerve til programmet.