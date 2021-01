STJERNEPAR: Kourtney Kardashian og Travis Barker skal ha funnet tonen. Foto: AFP

Amerikanske medier hevder Kourtney Kardashian og Travis Barker er et par

Det lange vennskapet mellom Kourtney Kardashian (41) og Travis Barker (45) skal ha utviklet seg til kjærlighet.

Kourtney, den eldste av Kardashian-søstrene, skal ifølge en rekke medier ha datet Barker i noen måneder.

Spekulasjonene skjøt fart da både hun og Barker på nyåret postet bilder i på sin Insta-story, som ifølge E! News avslørte at de begge befant seg ved svømmebassenget til Kourtneys mor, Kris Jenner, i Palm Springs i California.

Postet rose

Det tolkes av flere som et tegn på at de to kjendisene med viten og vilje kunngjorde at de var på samme sted. Dagen før postet Barker en rose under en av Kardashians selfies i sosiale medier:

Barker, trommis i punkrockbandet Blink 182, skal de siste ukene ha skrevet flere kommentarer under realitystjernens bilder.

Også store medier som People og Entertainment Tonight, omtaler romansen, som de hevder å ha fått bekreftet fra velinformerte kilder nær paret. Barker skal ifølge disse ha hatt et godt øye til Kardashian i mange år.

Hverken Kardashian eller Barker har uttalt seg om det som angivelig er et gryende forhold basert på mange års vennskap.

Barna er venner

Kardashian og Barker skal ha hatt mye med hverandre å gjøre, siden de bor i samme nabolag i Calabasas, og barna deres er venner.

Kardashian har barna Mason (11), Penelope (8) og Reign (6) med eksen Scott Disick (37). Også Barker har barn – sønnen Landon (176) og datteren Alabama (15) – fra ekteskapet med skuespiller Shanna Moakler (45).

Det er imidlertid ikke første gang det har vært spekulert på om Kardashian og Barker er mer enn gode venner. Også i 2018 og 2019 skal de ha blitt observert ute på middag sammen, og flere medier publiserte da paparazzi-bilder av de to.

Barker var i 2015 i et kort forhold med popstjernen Rita Ora (30). Kardashian var for et par år siden kjæreste med modellen Younes Bendjima (27), men lykken opphørte.

