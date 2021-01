Helene Olafsen og Jørgen Nilsen blir programlederduo

Januar: «Öpna din dör» av POL for Kondomeriet

Februar: «Penneflørt»" av Morgenstern for Finn.no

Mars: «Den aller beste følelsen»" av Dinamo for Kreftforeningen

April: «The Show Must Go Online»" av TRY for Telia

Mai: «Hjemvendt» av Morgenstern for OneCall

Juni: «Playdate»" av Morgenstern for OneCall

Juli: «Lytt deg bort i sommer»" av Morgenstern for Storytell

August: «Fremtiden bestemmer» av Statkraft for Kitchen

September: «Det koster mye å ha lite»" av Anorak for Kirkens Bymisjon

Oktober: «LOTTO: The Winner Is» av POL for Norsk Tipping

November: «Piken med svovelstikkene» av POL for Redd Barna

Desember: «Make Christmas Great Again» av POL for Posten