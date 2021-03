«STANNA! STANNA, SÄGER JAG!»: Karin Franz Körlof i «Huss». Foto: Josef Persson / Viaplay

TV-anmeldelse «Huss»: Blågule lys

Enda flere urbane problemer i den svenske storbyjungelen.

Av Morten Ståle Nilsen

«Huss»

Svensk krimdrama i fem deler

Premiere på Viaplay fredag 19. mars

Manus: Jörgen Bergmark, Peter Lindblom, Anna Platt, Stefan Thunberg

Regi: Annika Appelin, Jörgen Bergmark

Med: Karin Franz Körlof, Kajsa Ernst, Kardo Razzazi, Anders Berg

Mange likte mora. Nærmere bestemt forfatteren Helene Turstens krimheltinne Irene Huss, levende politiinspektør-legende i Göteborg, slik hun ble gestaltet av Angela Kovacs i en serie TV-filmer som kom mellom 2007 og 2011.

Nå håper de at du vil like datteren også. Det vil si Katarina «Kattis» Huss (Körlof; fra «Den allvarsamma leken», 2016), en overivrig politi-rekrutt som drømmer om å gjenta sin fremdeles yrkesaktive mors (Ernst) bedrifter. Helst uten at det blir for mye snakk om at hun er sin mors datter – og at nepotisme-alarmen går.

EPLE, MØT STAMME: More Irene (Kajsa Ernst) og datter Katarina Huss (Karin Franz Körlof) i «Huss». Foto: Josef Persson / Viaplay

Mor selv hadde gjerne sett at avkommet hadde brukt livet på noe helt annet. Men Katarina insisterer på å bli polis, polis, potatisgris. Aller helst etterforsker. Det siste ønsket blir oppfylt påfallende fort.

Går dét bra da? Ikke bare. Katarina er grønn, som sagt, og tar ting alt for personlig. Det setter henne i fare for å bli både for bløt, som da hun lar et offer for ekteskapelig vold overnatte i sin egen leilighet, og for hevngjerrig, som da hun er med på å la en voldsmann smake sin egen medisin.

INTENS TYPE: Anders Berg og Karin Franz Körlof i «Huss». Foto: Josef Persson / Viaplay

Hennes nærmeste overordnede, Johan (Berg), er en intens og tilsynelatende streng type som ikke vegrer seg for å ta snarveier. Han setter et problematisk eksempel for Katarina, og tester lojaliteten hun har til kollegene. Han har dessuten romantiske og/eller seksuelle følelser for den unge aspiranten.

Disse blir ikke gjengjeldt, all den tid Huss ser mer på den nye lederen for etterforskningsavsnittet, Darius (Razzazi). Han med de store, sørgmodige øynene. Berg straffer Huss med torturmetoden han har: Utfyllende rapport, på min pult i morgen tidlig.

ETTERFORSKER MED COCKER SPANIEL-ØYNE: Kardo Razzazi i «Huss». Foto: Josef Persson / Viaplay

Som vi skjønner. «Huss» har ingen ambisjoner om å heve seg over de mest klassiske politiserie-klisjeene. Den ønsker snarere å kjæle med dem én gang til, jo flere jo bedre. Og det skal den ha: Det gjør den på ganske så OK vis.

«Huss» skal også ha for ikke å fremstille sin heltinne som et glansbilde, men som et usikkert ungt menneske som gjør feil og har mye å lære. Dette, koblet med et «gritty» syn på politiarbeid som noe av det mørkeste og minst takknemlige et menneske kan bruke yrkeslivet sitt til, gjør serien tilfredsstillende moralsk ambivalent.

LITT GØY SKAL MAN JO OGSÅ HELST HA DET: Karin Franz Körlof på bowlingbanen i «Huss». Foto: Josef Persson / Viaplay

Problemet er at «Huss» ikke byr på mange overraskelser. Og at den gjør mye av det samme som den aktuelle blågule «tvillingen» «Den tynne blå linjen» gjør – bare et avgjørende hakk svakere, og i Göteborg snarere enn Malmö. (Til VGs mange svenske lesere: Dette siste er ikke en kritikk i seg selv. Jeg bare nevner det).

Likevel verdt å bruke litt tid på, om man er over middels begeistret for denne typen ting.

