Ofrer finaleplassen i «71 grader nord»: − Jeg var så nede

Semifinalen blir ekstra tøff for noen. Til slutt ofrer en deltager seg for makkeren sin. OBS: Spoiler-advarsel!

– Jeg er jævlig god i konkurranser. Jeg hadde ikke hatt samvittighet til å vinne den konkurransen, sier en av semifinalistene i årets «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».

Episoden kan ses på discovery+ torsdag, men vises ikke på TVNorge før søndag. Denne artikkelen inneholder spoilere.

Det blir en krevende seminfinale for Victor Sotberg, Henrik Elvestad, Fay Wildhagen og Adrian Sellevoll.

Etter programleder Vår Staude tapte en utslagskonkurranse, var det de fire deltagerne igjen til semifinalen. Sotberg og Elvestad ble et lag, og Wildhagen og Sellevoll et lag – det skulle bli tøft for noen.

– Jeg var så nede

Etter en etappe til sjøs, må lagene begynne å gå. Været er langt fra optimalt, og realityprofil og musiker Adrian Sellevoll møter veggen raskt.

– Jeg var jo veldig fysisk og mentalt utmattet. Jeg var klar for å dra hjem. Målet mitt var semifinalen, men hadde ikke forventet å komme dit, sier Sellevoll.

Heldigvis har han Wildhagen i ryggen, men Sellevolls humør blir krevende også for henne.

– Jeg var så nede, sier Sellevoll.

Den andre dagen i semifinalen startet han dagen i kjelleren. Det regner, han er trøtt og vil ikke ut av teltet.

– Prøvde du å trekke deg?

– Jaja. Jeg nektet å gå. Men så ble jeg overtalt til å bli. Det var helt jævlig, men så ble jeg litt mer gira utover, sier Sellevoll.

– Men jeg bare: «Åh, jeg savner damen min!»

I januar avslørte musikeren at han har kjæreste: – Vi har det veldig fint sammen

TRØST: Semifinalen var ikke første gang Adrian Sellevoll fikk knekken i «71 grader nord». Her får han trøst av Vår Staude og Fay Wildhagen.

Flere ganger i løpet av den andre dagen må Sellevoll ta til tårene, spesielt mot slutten av etappen. Laget ble nødt til å bære med seg 30 kg ekstra på vei til mål, ettersom de svarte feil på et spørsmål.

– Jeg har så jævlig vondt, sier en gråtkvalt Sellevoll i programmet, mens han bærer sine 15 kg i hendene, og sekken på ryggen.

Når de to endelig kommer til mål en stund etter Sotberg og Elvestad, vet de at en av dem må reise hjem etter en utslagskonkurranse.

– Hun er som en storesøster

– Det var tøft på slutten der, men jeg beit tennene sammen, også fullførte jeg. Da ga jeg heller finaleplassen til Fay.

Sellevoll innrømmer nemlig at han er god i konkurransene – det være seg merkekonkurranser eller utslagskonkurranser, men denne gangen ville han ikke vinne.

– Jeg ville heller at Fay skulle komme til finalen. Hun hadde hjulpet meg en del, og hun hadde lyst til å komme til finalen, sier Sellevoll.

TØFT: Det Adrian Sellevoll var minst glad i på «71 grader nord» var de lange slitsomme etappene med spesielt sykling. Klatring liker han.

Han slapp låt fredagen den uken, og da dro han hjem og var svært fornøyd med hvor langt han hadde kommet.

– Så du trakk deg?

– Nei. Jeg ga den sånn at Fay kunne prøve å vinne. Og jeg hadde ikke hatt samvittighet til å vinne den konkurransen. Også ble Fay og jeg veldig close. Hun er akkurat som en storesøster for meg, så jeg tenkte at jeg hadde gjort mitt altså.

Dessuten påpeker han at det kanskje ikke hadde vært den beste ideen for ham å gå alene til en finale, med kart og kompass oppe på fjellet.

– Jeg hadde bare gått i blinde, og endt opp i Bergen! Det hadde ikke virket, tror jeg. Jeg tror det hadde blitt vanskelig, avslutter Sellevoll.