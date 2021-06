TV-MYSTERIUM: Josh Dallas i rollen som Ben Stone i «Manifest». Foto: HBO Nordic

Slutt for «Manifest» – TV-fansen fortviler

Opprørte TV-seere nekter å gi opp håpet om at dramaserien får fortsette.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

The Hollywood Reporter meldte mandag kveld at «Manifest» legges ned. Nyheten var svært upopulær for alle som har sett den spennende avslutningen på sesong tre, og som hungrer etter å få svar på alle ubesvarte spørsmål.

På Twitter har fansen uttrykt fortvilelse, sinne og sorg de siste dagene, og fortsatt strømmer det på med meldinger fra fans som prøver å mobilisere til at NBC ombestemmer seg, eller at en annen TV-kanal tar over.

I Norge er serien tilgjengelig på HBO Nordic.

«Jeg forstår dere ikke, NBC!», «Jeg prøver ikke å banne mer mot TV-kanalen» og «Jeg nekter å tro dette!», er blant hjertesukkene.

Serieskaper Jeff Rake er også opprørt.

«Mine kjære Manifestere, jeg er knust over NBCs beslutning om å legge oss ned. Det at vi blir tatt av midt i serien, er som en knyttneve i magen – for å si det mildt», skrev Rake i en uttalelse på Twitter da nyheten var ute

Rake har hatt planer for seks sesonger.

«Jeg håper å finne et nytt hjem for serien, for dere fans fortjener en slutt på historien. Tusen takk for kjærligheten dere viser til meg, serien og staben», skriver han – og legger til hashtagen #savemanifest.

Det tok ikke mange timene før hashtagen trendet på sosiale medier-plattformen.

Mange håper nå at en strømmetjeneste skal ta over serien. Enn så lenge har ingen gjort det.

Dagen etter at nyheten om nedleggelsen kom, gikk serien rett til topps på listen hos Netflix i USA, som har kjøpt retten til å vise de to første sesongene. Den tredje ligger på Peacock.

Flymysterium

Plottet i serien går ut på at et passasjer fly forsvinner og blir antatt styrtet. Fem år senere lander flyet, og passasjerene om bord har ingen anelse om at de har vært borte så lenge. De tror bare at de har lettet og landet som vanlig. De har heller ikke aldret en dag på de fem årene.

Følger du med på serien? Hva mener du om nedleggelsen? Diskuter i kommentarfeltet under artikkelen.

