Foto: NRK

NRK etter «Familien Lykke»-slakt: Serien er kommet for å bli

Terningkast én og mye kritikk i kommentarfeltene til tross: NRK planlegger for flere sesonger av humorserien «Familien Lykke».

VG ga den nye NRK-serien «Familien Lykke» terningkast én. I løpet av helgen har 400.000 sett den første episoden, mens den andre episoden ble sett av tilsammen 326.000.

– Serien er kommet for å bli og vi planlegger flere sesonger, sier prosjektleder i NRK, Sigmund Falch til VG.

««Familien Lykke» er så lite morsomt, at bare det å fortelle om serien uten å nevne Kevin Vågenes i samme setning er kjedelig», skrev VGs Tor Martin Bøe, basert på de to første episodene.

– Jeg synes anmeldelsen er i overkant streng, medgir Sigmund Falch.

Han mener at «Familien Lykke» er en sitcom og en studioproduksjon med vitser og tydelige karakterer.

– Og helstøpt i sitt format, sier Falch.

Helgens seertall fra NRK viser at første episode av serien ble sett av 316.000 da den ble sendt på lineært TV - og 84.000 så den via strømmetjenesten NRKTV. Tilsvarende tall for episode 2 var 270.000 og 56.000.

– 400.000 er ikke et dårlig tall. Serne gjør seg ofte opp en annen mening enn kritikerne. Det skal bli interessant å se om «Familien Lykke» klarer både å etablere seg og vokse på strømming, sier TV-ekspert Marianne Massaiu i MediaCom til VG.

– Ganske nådeløse

Det er flere kjente fjes å se i serien, blant andre Kristine Riis («Vikingane»), Brit Elisabeth Haagensli («Fredrikssons Fabrikk»), Kevin Vågenes («Parterapi»), og Bjørn Hallgeir Myrene («Vikingane»).

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Riis eller Vågenes. Haagensli ønsker ikke å kommentere.

Myrene, som spiller Kim-Rune i serien, sier til VG at han er uenig i anmeldelsen.

– Kritikere som anmelder en del humorserier er ganske nådeløse, sier han.

STEFAR: Bjørn Hallgeir Myrene, kjent fra «Vikingane», spiller stefaren Kim-Rune i NRK-serien. Foto: NRK

Han tror seerne trenger litt tid for å bli kjent med de ulike karakterene, og synes det er litt rart å gå så hardt ut etter bare to episoder.

– Det kan ta seg litt tid å venne seg til det, det er et spesielt format. Det er ikke sikkert det er for alle, sier han.

Fra bekjente har han fått både positive og negative kommentarer. Han setter pris på at folk er ærlige, så lenge kritikken er konstruktiv.

– Litt hardt vær må vi tåle, sier han.

Tar til seg kritikken

På spørsmål om hvordan det oppleves å få negative omtaler svarer Myrene:

– Selvfølgelig skulle jeg ønske at det ble bedre mottatt, men jeg har ikke så mye annet valg enn å ta det til etterretning og lære så mye som mulig. Vi lytter til alle også må vi diskutere det sammen. Vi har en veldig fin dialog, sier han og sikter til produksjonen.

«Fælt manus, gode skuespillere, stakkars dem» er en av kommentarene på NRKs underholdningsside på facebook. Myrene sier skuespillerne har vært delaktig i prosessen.

– Det er ikke noe synd på oss. Vi har vært med og jeg har full tillit til produksjonen. Det er en kjempegjeng som har laget det.

Han er veldig takknemlig for å være en del av serien.

– Det har være helt fantastisk å være med på. Det er dyktige folk, og en kjempefin gjeng å være med.

Nå håper han at folk vil se videre på serien, og ikke dømme ut i fra bare de to første episodene.

– Ting kan falle litt på plass, sier han.

Publisert: 02.11.20 kl. 13:37