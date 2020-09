SKYV: Selv voldsom entusiasme fra Ole Christoffer Ertvaag, Janne Formoe, Sven Nordin og Johannes Blumenthal kan få denne serien skikkelig i gang. Foto: TV2

TV-anmeldelse «Farfar»: Bestefar-degenerasjonen

En slik farfar i livet skulle ingen ha.

Nå nettopp

«Farfar»

Norsk komiserie i ti deler.

Med: Sven Nordin, Ole Christoffer Ertvaag, Janne Formoe, Johannes Blumenthal, Evelina Bertelsen og Jonah Sørensen

Av: Terje Solli

Foto: Patrik Säfström

Regi: Line Fougner Christensen

Premiere på TV2 og TV2 Sumo 12. september kl. 22.00. Sendes lørdager.

Nils har blitt bestefar, men er fremdeles ikke særlig voksen.

Ja, det er kanskje for enkelt å plassere «Farfar» i et slags utvidet «Mot i Brøstet»-univers bare fordi Sven Nordin er karakteren som setter handlingen i gang. Men han spiller altså Johnny Håland. En slags Nils godt inni sekstiårene. Ikke langt unna showet han hadde for noen år siden. Johnny har ikke sett sønnen Steinar (Ole Christoffer Ertvaag) på årevis, men kommer uammeldt tilbake fra et forholdskollaps i Danmark, og får bo i rekkehuskjelleren.

Familien Håland er en familie, designet slik et reklamebyrå ville ha kokt dem sammen. Far er grafisk designer og leverer på «gøyale» hipsterklisjéer med entusiasme for håndbrygg-kaffe og sous vide-maskin. Et av de gjennomgående morsomme poengene er at han er den ryddige som blir sint når de andre (altså alle sammen) roter. Mor Mari(Janne Formoe) er lege med rødvin og McDonalds som livsnødvendig hverdagsskam.

Tre barn, der Adrian (Johannes Blumenthal) kommer fra Maris tidligere forhold til en nevemagnet av en nevrokirurg. Mens Mille (Evelina Bertelsen) og Alfred (Jonah Sørensen) er deres felles avkom.

SNORK: Barnebarna Alfred (Jonah Sørensen) og Mille (Evelina Bertelsen) demonstrerer riktig respons på både farfar (Sven Nordin) og «Farfar» Foto: TV»

Utfordringen med «Farfar» er ikke at den har dårlig humor. Den har egentlig ikke humor i det hele tatt. Etter ti episoder har undertegnede knapt trukket på smilebåndet en eneste gang . Trist, fordi samtlige skuespillere, ikke minst barna, gjør sitt beste ut av historier og konflikter som har vært prøvd mange ganger før, på bedre måter. For eksempel i «Nesten Voksen», «Neste sommer» og ikke minst «Side om Side»

Sistnevnte har overlappende skaperkrefter her, og det er nettopp derfor at dette føles så besynderlig slapt. Fullt av «gøyale» vitser som at Mari stenger «kiosken» når Steinar stenger godteskapet for andre dager enn helga, og en hel episode med pinligheter rundt Maris forsøk på å få Steinar sterilisert. Underlivet er dessuten godt representert med Johnnys stadige forsøk og gjennombrudd hos damer i nabolaget.

UPRAKTISK: Selvsagt kan ikke en hipsterfar som Steinar (Ole Christoffer Ertvaag) noe som helt om sementarbeid. Gjett om farfar Johnny (Sven Nordin) kan? Foto: TV2

les også TV-anmeldelse «Love Life»: 7–8 forhold og en gravferd

Hovedperson Nordin er litt fysisk omfangsrik og leveglad farfar, som noen ganger gir hasjpiper i bursdagsgave og kjøper snus på taxfree til femtenåringer. Mens andre ganger er han klok og forståelsesfull når samme femtenåring sliter med damene. Ølbokser av et lett gjenkjennelig dansk merke danser rundt i kjellerleiligheten hans og hvor enn han beveger seg.

Både Nordin, Ertvaag og Formoe klarer likevel å balansere sine keitete tildelte karakterer med varme på slikt vis at man ikke blir forbanna, bare veldig trøtt.

Episodene føles fryktelig lange. Det er også noen merkelige kontinuitetsfeil, der man går fra øsende regn til knallsol på så kort tid at man må bo i havgapet på Vestlandet for å tro på det. For øvrig er serien virkelig nydelig filmet. Så om man bare skrur av lyden, er det kanskje et ganske greit oppsummerende bilde av nasjonens tilstand.

Men en slik farfar hadde ikke en gang Odd Nordstoga klart å elske.

Publisert: 12.09.20 kl. 13:10

Les også