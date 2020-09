DANSEPAR: Rikke Lund og Thomas Alsgaard i program to av «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Thomas Alsgaard: – Håper folk forstår at vi ikke har valgt selv

Thomas Alsgaard (48) har hatt null innflytelse på valg av klær før årets villeste kveld i «Skal vi danse».

Nå nettopp

Lørdagens tema er showdans – og beskrivelsen «Årets villeste kveld» innebærer at deltagerne skal svinge seg til låter TV-seerne aldri tidligere har hørt i danseprogrammets historie.

Alsgaard skal imponere dommere og seere til tonene fra «OL-Floka».

– Ikke bare betyr showdans at det ikke er noen dans å forholde seg til. I tillegg er det forferdelig vanskelig å lage noe ordentlig ut av «OL-Floka», sier en nervøs Alsgaard på telefon til VG.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

IDRETTSHELT: Thomas Alsgaard, her under et intervju med VG tidligere i høst. Foto: Line Møller, VG

Han forteller at det likevel er en større utfordring for instruktør Rikke Lund (24) enn for ham. Det er Lund som skal skape dansenummeret.

– Hun er fortvilet, og jeg skjønner hvorfor, ler den tidligere skistjernen og legger til:

– Jeg håper folk forstår at vi ikke selv har bestemt låt og antrekk. Vi ser ut som to femåringer på vei til lekeparken i altfor store parkaser.

Alsgaard presiserer at dansepartneren vanligvis har mange gode ideer til klesvalg, og at hun delvis pleier å få sine ønsker oppfylt. Denne gangen overstyrte imidlertid produsentene.

– De vraket det vi hadde som ønske, opplyser Alsgaard.

les også Skuffet Øystein Lihaug Solberg ute av dansen

Idrettshelten har vært åpen om nervene, og fortsatt bruker han mye tid og energi på å engste seg. Den største frykten er å få «blackout», noe han mener han fikk under wienervalsen for to uker siden.

– Dette spøkelset ligger over meg hele uken. Jeg har på ingen måte kontroll.

– Men på TV ser du rolig og behersket ut?

– Ja, det er vel generelt ikke så mye følelser som synes på meg, svarer dansehåpet.

les også Fred Buljo ute av «Skal vi danse»

Alsgaard mener at eksponering for det som er skremmende, må til for at det skal gå lettere.

– Men her er jo eksponeringen omtrent ett minutt én gang i uken. Det er lite å jobbe med.

HEFTIG: Thomas Alsgaard og Rikke Lund på parketten i årets «Skal vi danse»-premiere. Foto: Espen Solli / TV 2

Alsgaard om «Skal vi danse»: Har sagt konsekvent nei i 16 år

Alsgaard har til nå fått blandet mottagelse fra dommerne, men seerne ser ut til å være på hans side. Noen seerfavoritt betrakter han seg imidlertid ikke som.

– Det er så mange fine folk, så mange favoritter. Men jeg setter pris på alle fine tilbakemeldinger som er kommet direkte til meg. Jeg er ydmyk og stolt over at det betyr noe for mange at jeg er med. Responsen fra salen forrige uke var helt surrealistisk. Veldig rørende, faktisk.

Oppdatert? Disse kjemper han mot på parketten

Personlig seier

Alsgaard er konkurransemann til fingerspissene. Triumfene teller fem OL-gull, seks VM-gull og syv NM-seire. I fjor vant han «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».

Men i «Skal vi danse» er det ikke konkurranseelementet som er viktigst. 48-åringen legger ingen stor prestisje i å gå videre. Desto mer betyr det å utfordre egne grenser.

– Utfordringen ligger i at jeg ikke er danser, at jeg ikke kan danse, og at jeg aldri har gjort det. I stedet har jeg skydd det som pesten. Men seerne skal vite at jeg legger sjelen min i dette og vil lære mest mulig. Nå begynner det å bli kjempegøy på trening, forteller han.

Husker du dette opptrinnet? Se VGTV:

Publisert: 26.09.20 kl. 11:38

Les også