ØNSKET Å HJELPE: I en ny dokumentarserie på NRK møter Thomas Seltzer sine egne slektninger som lever på kanten av fattigdom. Foto: Frode Hansen

Thomas Seltzer måtte slette innlegg på Instagram

Programleder Thomas Seltzer delte et innlegg om pengeinnsamling til familien i USA etter dokumentarserie. Det likte ikke NRK.

Nå nettopp

I Thomas Seltzers nye dokumentarserie «UXA – Thomas Seltzers Amerika» på NRK reiser han tilbake til USA der tilbrakte sine første leveår.

I serien prøver Seltzer å ta temperaturen på det amerikanske folket i tiden før valget.

Blant personene vi møter er Tasha, en av slektningene til Seltzer og som fortsatt holder til i Wisconsin. De sliter økonomisk, noe som gikk inn på mange her hjemme, sier Seltzer til Dagbladet.

– Jeg ser selvsagt det problematiske i at NRK-medarbeidere skal bedrive offentlig pengeinnsamling for selvvalgte saker, og legger meg flat. Jeg får heller bedrive litt kronerulling på privaten, skriver Seltzer i en e-post til Dagbladet.

I episoden forteller Tasha til programleder Thomas Seltzer om at mannen hennes har mistet jobben og at de rett før innspillingen har fått innvilget matkuponger, som er et tilskudd man kan søke om i USA, blant annet dersom man har mistet jobben.

– Mens Mark hadde jobb gikk det greit, men denne måneden måtte vi velge mellom å betale billånet og betale strømregningen, sier Tasha i NRK-serien.

Ifølge Dagbladet tok mange kontakt med Seltzer for å bidra økonomisk, og han la derfor ut et innlegg på Instagram hvor han skal ha spurt om den hvordan man best samler inn penger til slektningene.

Avisen skriver at det innlegget skapte diskusjoner i redaksjonen i NRK som står bak dokumentarserien, som igjen resulterte i at innlegget ble slettet.

Til Dagbladet sier redaksjonssjef i NRK Underholdning Eirik Sandberg Ingstad at Seltzer ble bedt om å fjerne innlegget.

– Dette var en respons fra Thomas' side på enkeltes ønske om å hjelpe familien man treffer i serien. Vi ble enige med Thomas om at det var best å ta bort innlegget fordi det kunne bli litt utydelig hva som er hans rolle som programleder, sier Eirik Sandberg Ingstad til Dagbladet.

VG har ikke oppnådd kontakt med Seltzer eller Ingstad fredag kveld.

Publisert: 09.10.20 kl. 23:59