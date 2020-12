Frida Ånnevik og Chris Holsten på «Hver gang vi møtes». Foto: TV 2

Nye jubilanter i «Hver gang vi møtes»: VG anmelder låt for låt

Tre nye gjester ankommer gården, to av dem er Frida Ånnevik og Chris Holsten som sammen fremfører en hit.

VGs anmelder Tor Martin Bøe serverer terningkast gjennom kvelden. Det kan også VGs lesere gjøre. Se dommen lenger ned i artikkelen.

I begynnelsen av sendingen takker Silya Nymoen (42) og Tshawe Baqwa (40) for seg og forlater gården. Marion Ravn (36) og Morten Abel (58) tok over som vertskap forrige uke. De vil holde det gående også denne uken.

Og i kveld forlater noen gården, mens flere nye, eller gamle, kommer inn.

I kveld kommer Åse Kleveland (71), Unni Wilhelmsen (49) og Chris Holsten (27) frem til gården før lunsj og de første fremførelsene. Da er de der sammen med som nevnt Ravn og Abel, men også Hans Petter Aaserud (48) og Magnus Grønneberg (53).

Marion Ravn: – Ble tatt på senga

– Det er veldig rart, for det er som om vi dro i går. Jeg må si jeg ble fryktelig glad av å få komme hit igjen, sier Kleveland når hun ankommer gården.

I løpet av lunsjen fremfører Wilhelmsen en av Morten Abels låter – «Cries like a baby». Sangen er av The September When, der Abel var vokalist.

Han forteller at låten handler om et forhold han var i den gangen, men mer enn det får vi ikke vite. Etter Wilhelmens fremførelse av låten er det tydelig at det traff blink hos Abel.

– Det var en veldig sterk opplevelse, for når du hører folk bruke stemmen på den måten, når det er så inderlig og ekte, og det er så bra gjort... jeg har aldri hørt låten så bra, for å være helt ærlig, sier Abel.

Marion Ravn om «Hver gang vi møtes»-tårene: − Ble tatt på senga

Unni Wilhelmsen fremfører sin tolking av Morten Abels «Cries like a baby» Foto: TV 2

Etter lunsj drar Magnus Grønneberg hjem, og da kommer Frida Ånnevik inn på gården.

Hun og Chris Holsten ble ikke bare venner etter de var med på forrige sesong av «Hver gang vi møtes» – de ble også kollegaer.

I kveld får vi se at de to fremføre det som ble et vellykket produkt av det musikalske samarbeidet.

