TOBARNSMOR: Samantha Skogrand, her under et møte med VG tidligere i sommer. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Samantha Skogrand har født

TV-profil Samantha Skogrand (31) og tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen (35) har fått en datter, melder hun selv på Instagram.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag kveld la hun ut et Instagram-innlegg med bilde av den nyfødte datteren.

– 15.07 kom vår elskede lille Elsa til verden og gjorde familien komplett, skriver Skogrand i Instagram-innlegget.

– Takk til fantastiske jordmødre og sykepleiere ved fødeavdelingen og ABC-klinikken på Ullevål. Deres kunnskap og enorme omsorg betyr alt!, skriver hun videre.

Dermed teller familien nå fire.

Paret har fra før en sønn på to og et halvt år. At de ventet en jente denne gangen, røpet de allerede for fire måneder siden.

KJENDISPAR: Emil Hegle Svendsen og Samantha Skogrand på «Mesternes mester»-premiere i Oslo i 2019. Foto: CATHERINE GONSHOLT IGHANIAN/VG

Den tidligere TV 2-profilen, som den siste tiden har vikariert i NRK-sporten, har jevnlig delt bilder fra svangerskapet.

29. juni la hun ut bilde fra siste arbeidsdag før permisjon, med teksten: «Og med det er et fantastisk vikariat i Sporten ved veis ende. Google kunne i dag fortelle at 92 % av svangerskapet er gjennomført. På tide å løfte opp beina, si takk for meg og på gjensyn».

«Jeg er takknemlig for at vi får oppleve dette igjen. Takknemlig for at Magnus skal bli storebror og mest av alt, takknemlig for hvert eneste lille spark jeg sitter her og kjenner på», skrev Skogrand da hun kunngjorde graviditeten på Instagram i mars.

I juni betrodde hun imidlertid til VG at det var med skrekkblandet fryd hun oppdaget at hun var gravid igjen.

– Det er ikke så lenge siden jeg følte at jeg endelig fikk hodet over vann med førstemann, humret hun.

Dette bildet delte Skogrand da hun var seks måneder på vei:

Skogrand har tidligere fortalt VG om hvordan hun opplevde sin første fødsel, 11 dager over termin, i januar 2019:

– Jeg gråt og klarte ikke puste samtidig, sa den nybakte moren den gangen.

Hun og Hegle Svendsen forlovet seg før jul i 2016. «Idretts-Norges heteste flørt», skrev VG da det ble kjent at paret var sammen i januar 2014. I ettertid har de to røpet at de møttes på datingappen Tinder.

Hegle Svendsen la opp som toppidrettsutøver i 2018. Han har siden vært skiskytterkommentator på NRK og holdt på med studier i entreprenørskap.