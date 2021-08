FØRSTE BILDE: Dette bildet er det første fra den kommende «Ringenes Herre»-serien. Foto: AMAZON

Premieredato klar for «Ringenes Herre»-serie

Amazon-serien basert på «Ringenes Herre»-universet til J.R.R. Tolkien vil gå på lufta 2. september 2022.

Av Oda Ording

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser selskapets på Twitter mandag kveld norsk tid. Serien vil bli tilgjengelig i 240 land og episodene vil slippes ukentlig, skriver de i en pressemelding.

Datoen ble kunngjort i forbindelse med at innspillingen på New Zealand er avsluttet. Her ble også den originale trilogien, samt «Hobbiten»-filmene, spilt inn.

De har også publisert bildemateriale fra det som skal være seriens første episode.

Allerede i 2017 annonserte streamingtjenesten Amazon at gigantsuksessen skulle få nytt liv i TV-serieformat.

De har samarbeidet med etterkommere av J.R.R Tolien, HarpersCollins og New Line om å ta publikum tilbake til det verdenskjente universet.

Ministeren for turisme på New Zealand, Stuart Nash, røpet i april at første sesong av serien vil koste nær fire milliarder kroner.

Til sammenligning kostet «Game of Thrones» rundt 850 millioner kroner per sesong, ifølge Hollywood Reporter.

– Dette er fantastisk, det er det virkelig … dette blir den største TV-serien noen gang laget, sa Nash.