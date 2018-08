DRØMMEPAR: Stian Blipp og Helene Olafsen var i starten ikke klar over at begge skulle lede «Senkveld». Nå er de bare glade for at det ble som det ble. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Stian Blipp: – Trodde jeg skulle lede «Senkveld» alene

Den splitter nye «Senkveld»-profilen erkjenner at han var skeptisk da han fikk beskjed om at han hadde en makker. – For alt vi visste kunne vi vært verdens største krasj, sier han.

Publisert: 23.08.18 18:51

Rett før sommeren kunne VG avsløre at Stian Blipp (28) var mannen som skulle ta over etter Thomas Numme (48) og Harald Rønneberg (45) i «Senkveld». Litt senere kom den offisielle bekreftelsen fra TV 2, men med en liten twist. Nemlig at Helene Olafsen (28) også er med på laget.

VG er kjent med at dette fra start av også kom overraskende på Stian Blipp selv. Og når VG møter den munnrappe bergenseren under TV 2s høstlansering i Bergen, bekrefter han opplysningene VG sitter på.

– Ja, jeg fikk bare beskjed om at jeg skulle være med å ta over, jeg. Så jeg må innrømme at jeg et lite sekund trodde at jeg skulle gjøre det alene. Dette var jo tross alt bare en uke før vi fikk vite at vi skulle gjøre det sammen, forteller 28-åringen.

Blipp sammenligner sammensetningen av de to med «et koreansk popband».

– Det var litt sånn «Du har et kult hår og kan synge. Du kan danse. Så dere er et band». Men vi er veldig takknemlige for at det gikk så bra som det gjorde. For alt vi visste kunne det vært verdens største krasj. Tenk om vi hadde funnet ut etter tre uker at vi ikke taklet trynet på hverandre?

Men sånn gikk det – heldigvis – ikke.

– Det har vært det stikk motsatte! Vi har gått intensivt til verks for å bli godt kjent med hverandre og har blitt veldig glad i hverandre. Jeg har skikkelig troen på dette.

– Når du trodde du skulle lede det alene, hva tenkte du da Helene sto der?

– Først tenkte jeg «Wow, okey ja». Vi kjente hverandre ikke så godt fra før, men jeg digget henne jo allerede da, og syntes hun var kul og energisk – og en jeg kan ha det gøy med. Men det er en kjapp omstilling, jeg hadde jo gjort «Stian Blipp-show» i to år. Og følte at jeg akkurat hadde begynt å få til det å gjøre ting selv. Nå måtte jeg begynne på nytt. Det er en helt annen øvelse når man er to, en helt annen rytme på et vis.

Nå, flere måneder senere, synes «Senkveld»-Stian det er herlig å ha en makker ved sin side.

– Det er veldig, veldig deilig fordi man får spillerom, som gjør ting lettere. All skepsis jeg hadde i starten er vasket fullstendig vekk, innrømmer han.

Helene Olafsen bekrefter langt på vei Stians historie.

– Jeg fikk jo vite at jeg skulle være programleder for «senkveld» to dager før vi var på nettopp «Senkveld» for å si at vi skulle ta over. Jeg visste at jeg var tiltenkt en rolle, men trodde på ingen måte at det skulle være programleder med Stian. Det var en veldig fjern tanke, forteller hun til VG.

Den tidligere snowboardstjernen er, i likhet med Stian Blipp, full av lovord om makkeren.

– Jeg elsker Stian. Han er så fin og lett å bli kjent med. Det hadde vært litt kritisk hvis vi ikke hadde likt hverandre, for vi ble jo bare puttet sammen. Jeg føler vi utfyller hverandre og har en god kjemi. Og det vil jo vise seg etter hvert.

– Stian: Om du kunne velge... Med eller uten Helene?

– Med Helene. Hundre prosent. Det kan jeg si med en løgndetektor på meg, sier han med et smil til VG.

«Senkveld med Helene Olafsen og Stian Blipp» har premiere på TV 2 fredag 14. september.