STREIKERAMMET: Sven Nordin spiller William Wisting i TV -dramatiseringen basert på bøkene av Jørn Lier Horst. Men nå er innspillingen stoppet på grunn av streiken i Filmforbundet. Foto: Agnete Brun

«Wisting» tatt ut i streik: – Vi er hardt rammet

TV 2018-09-18T19:31:00Z

Lørdag ble innspillingen av krimserien «Wisting» stoppet av streik. Nå frykter produsenten at konsekvensene kan bli alvorlige dersom streiken blir langvarig. Serien har et budsjett på 110 millioner kroner.

– Vi er hardt rammet, sier produsenten Silje Hopland Eik i produksjonsselskapet Cinenord.

Produksjonen av «Wisting» er nå stoppet helt opp og 75 personer som jobber med innspillingen er enten tatt ut i streik eller permittert som en følge av streiken.

Den har vart siden 1. september etter meglingen mellom Virke og Norsk filmforbund ikke førte fram.

– Jeg opplever at det er en stor frustrasjon på settet nå. Vi synes det er urettferdig å bli tatt ut i streik, men tanke på at vi holder et høyt gjennomsnittlig lønnsnivå. Det finnes low budget-produksjoner innen TV-drama som ligger opptil 25 prosent lavere enn oss, og vi synes også det er urettferdig at Filmforbundet skjærer alle over en kam, fortsetter Hopland Eik som synes Filmforbundet retter baker for smed.

Hun opplyser at de begynte selve innspillingen av «Wisting» i januar og har nå bare tre uker igjen.

– Kommer vi ikke i gang igjen snart, vil de som er permittert måtte ta andre jobber, skuespillerne skal snart i gang med andre oppgaver, og da vet vi rett og slett ikke når vi kan få gjort oss ferdige med innspillingen, sier Hopland Eik.

«Wisting « som er planlagt vist på Viaplay neste år, har ifølge produsenten allerede gått over budsjettet på 110 millioner kroner.

TV-streiken Konflikten som har vart siden 1. september, dreier seg om lønn. Kravet fra Norsk Filmforbund var at de som arbeider med TV-dramaserier, skal ha samme lønn som de som jobber med spillefilm. Filmforbundet har tidligere varslet at inntil 150 NFF-medlemmer som arbeider med TV-drama, kan bli tatt ut i streik om konflikten vedvarer. NFF er film- og TV-bransjens største fagforening og representerer i dag omkring 1.200 medlemmer som omfatter alt fra regissører, manusforfattere, fotografer, klippere og annen stab som jobber på norske film- og TV-produksjoner.

– Alvorlig

– Det er svært alvorlig for oss dersom ikke vi klarer å levere serien i tide til Viasat. Vi har ingen stor eier i ryggen og er derfor sårbare. Vi har også tatt opp et dyrt banklån for å mellomfinansiere produksjonen, sier Hopland Eik.

Dette er lån som Cinenord har måttet ta opp i påvente av tilskudd fra Insentivordningen som gir produsentene tilbake en del av produksjonskostnadene de har ved å produsere filmen i Norge i stedet for i utlandet.

– Vi opplever at Filmforbundet ved denne streiken gjør det vanskelig for oss og jeg må være så ærlig å si at det som skjer nå, gir mer lyst til filme i Budapest og Praha enn i Norge, sier Silje Hopland Eik.

Leder Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund ser på dette som en uttalelse i kampens hete mer enn noe annet og påpeker at incentivordningen kan utløse en betydelig sum penger for dem som søker.

– «Wisting» får 27,5 millioner kroner i støtte. Dessuten får «Alt for Norge», som også Cinenord står bak, 27,5 millioner kroner i støtte. Dermed får selskapet brorparten av denne kaken for 2018, sier Pedersen.

Han forteller at han deler produsentenes bekymringer for konsekvensene av at det kan gå for lang tid før man finner en løsning.

– Vi hadde en klar ambisjon om å finne en løsning da vi gikk inn i disse forhandlingene og vi strakk oss langt i meglingen. Men et sted går smertegrensen. Vi skal dessuten legge frem resultatet i en uravstemning og da er det ikke noe poeng i å komme med et resultat vi vet blir nedstemt, sier Pedersen og fortsetter.

– I en prosjektbasert bransje som vår er det slik at når man er hos Riksmekleren og det blir brudd, er det slik produksjoner er på gang blir tatt ut i streik, uavhengig hvor ryddig produsenten er.



«Heimebane» rammet

Innspillingen av sesong 2 av den prisbelønte NRK-serien «Heimebane» har vært rammet av streiken siden 1. september.

– Vi hadde filmet ferdig seks episoder da streiken kom, så vi mangler fortsatt å filme de to siste episodene av sesong 2. Hvordan dette påvirker oss videre er for tidlig å si noe om, sier seriens produsent Vilje Katherine Hagen i produksjonsselskapet Motlys til VG

– Hvor store er tapene?

– Dette er det for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt.

– Når oppstår det problemer i forhold til skuespillere og andre involverte som har andre oppdrag som de må gå til?

– Dette er det også for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt, da det dukker opp ulike scenarioer ettersom hvor lenge streiken varer, sier Vilje Katherine Hagen.

NRK-serien «Twin» har vært rammet av streiken like lenge som «Heimebane». Aage Aaberge som er executive produsent for seien som Nordisk Film står bak frykter alvorlige konsekvenser av streiken.

– Det handler om gjennomføring og økonomiske konsekvenser. Vi har ingen som står bak oss og kommer med nye penger til produksjonen nå. Jeg frykter at det må bli en utsettelse i forhold til NRK, sier Aaberge til VG.

«TWIN» er et spenningsdrevet drama som handler om identitet, tilhørighet og familie. Erik og Adam er eneggede tvillingbrødre med to vidt forskjellige liv. I rollene møter vi Kristoffer Hivju og Marlon Langeland.

Aaberge vet ikke hvordan selskapet skal klare å ta igjen det tapte nå og han frykter at dette vil få store konsekvenser for aktiviteten i selskapet neste år.

– Vi sitter og regner på det nå. Dette har vært langtidsplanlegging for oss. Vi var i gang med opptak i Lofoten og hadde 40 stykker på plass der da vi måtte avbryte innspillingen. Vi har inngått mange langtidskontrakter og vi kan tape mye penger på denne streiken. Vi sitter og regner på det hver dag, sier Aaberge.