RØK: Carina Dahl tok nederlaget med fatning. Nadya Khamitskaya (t.v.) er fortsatt med i kampen. Foto: SKJERMBILDE/TVNORGE

Carina Dahl ute av «71 grader nord» etter nervedrama: – Grusomt

Publisert: 06.05.18 21:24

TV 2018-05-06T19:24:51Z

Carina Dahl (32) opplevde for første gang hvordan det var å befinne seg i den beryktede «kjelleren».

Søndag var det over og ut for artisten og TV-profilen. Etter en svært jevn duell med Marthe Kristoffersen (28), i kjølvannet av at de to først hadde tapt en strabasiøs lagkamp mot Nadya Khamitskaya (35) og Håvard Tvedten (39), måtte Dahl pakke sekken.

– Det å få et så jevnt utfall mot en idrettsutøver, er noe jeg er sinnssykt stolt av. Jeg overrasket meg selv og andre, sier Dahl til VG.

– Marthe er knallsterk og fortjente å vinne. Hun ville det også mer enn meg. Egentlig hadde Marthe og jeg planlagt å stå i finalen sammen, så det å måtte gå i duell med henne, var det siste jeg ønsket. Vi ble jo så gode venninner.

Selv om Dahl trosset høydeskrekken flere ganger og utfordret seg selv både fysisk og psykisk underveis, forsto hun aldri hva de andre deltagerne snakket om da de klaget på å være i «kjelleren» – før helt på slutten.

– Jeg var også sliten mange ganger, men alt dette pratet om kjelleren skjønte jeg ingenting av. Men etter den jækla lange og tunge etappen i semifinalen, innså jeg det for første gang. Da befant jeg meg selv i den. Jeg var helt ferdig. Kroppen hadde på en måte gjort sitt, forklarer 32-åringen.

– Semifinalen var grusom, rett og slett. Jeg hadde det helt jævlig.

For Dahl var det å komme seg til semifinalen, det store målet. Å vinne «71 grader nord» var ikke like viktig for trønderjenta.

– TV-innspillingen handlet for min del aller mest om opplevelsene og det å dele dem med andre. Tanken på å skulle vandre rundt alene oppe på vidda med kart og kompass et helt døgn i finalen, var ikke like dritkul.

Det viktigste Dahl har lært av deltagelsen, er hun er sterkere enn hun trodde.

– Sånn er det generelt, tror jeg. Vi mennesker tåler og klarer mer enn vi er klar over. Jeg måtte gjennom mange jævlige ting under innspillingen, men man blir på en måte avhengig av mestringsfølelsen, smiler hun.

Ellers er Dahl rørt over de mange tilbakemeldingene hun har fått fra TV-seere som har fulgt ferden.

– Jeg er en som ofte blir forhåndsdømt, dessverre. Det er en kjip følelse når folk ikke tror at man klarer noe. Men jeg har aldri før fått så mange positive meldinger fra fremmede som nå. De mener jeg har gjort en god figur på TV og synes blant annet at jeg er et forbilde for andre med høydeskrekk. Det setter jeg stor pris på.

Hun føler hun har bevist hvor viktig det er å ha troen på at man kan lykkes, uansett.

– Jeg har nå fått vist at jeg er en helt vanlig jente med et litt for høyt energinivå – og litt for mye banning. Det er veldig fint å få fremstå som den jeg faktisk er. De som kjenner meg, vet det jo, men nå har andre også sett det. Men det aller viktigste er å bevise for seg selv at man mestrer.

I skrivende stund befinner Dahl seg på Bali, hvor hun tar bilder til en egen bikinikolleksjon. Ellers er det musikken som står i fokus.

– Jeg slapp nettopp en ny singel – «Wast No Time» – og ser frem til mange spillejobber og festivaler i sommer.

Noen konkrete TV-planer har hun ikke.

– I hvert fall ikke noe jeg vil røpe, sier hun hemmelighetsfullt.

Neste søndag skal Håvard Tvedten, Marthe Kristoffersen og Nadya Khamitskaya kjempe om tittelen «Norges tøffeste kjendis».