SLITEN: Etter tre uker i «Mesternes Mester»-modus var Isabel sliten. – For meg var «Mesternes Mester» en overlevelses greie fra første stund og natt-testene var uten tvil min største suksessopplevelse i denne konkurransen, sier hun. Foto: NRK

Isabel ute av «Mesternes Mester»: - Jeg var helt ferdig

Publisert: 02.03.18 20:56

Etter å ha vunnet tre intense natt-tester, var det Isabel Blanco (38) som røk ut av semifinalen i «Mesternes Mester» fredag kveld. - Jeg var sliten, helt ferdig rent mentalt og hadde ikke mer å gi, sier Isabel til VG.

- Men, hadde jeg gått videre, hadde jeg jo klart det også. Det var ikke sånn at det hadde vært umulig, legger isabel til med et smil

I tre uker hadde hun vært i «Mesternes Mester»-modus, kjempet seg gjennom tre natt-tester og overrasket seg selv gang på gang.

– Det var ganger jeg tenkte at det er greit å vinne, men like greit å ryke ut også. Men da jeg stod der, da handlet det bare om å vinne. Da kom konkurranseinstinktet tilbake. Jeg overrasket virkelig meg selv og jeg kjente hvordan kroppen kom i kampmodus med en gang. Akkurat som da jeg var aktiv, sier Isabel Blanco.

Hun er kjent som den den sprudlende og kreative håndballspilleren med en toppklubbkarrière i årene 2004–2014 – i Spania, Danmark og Norge.

– For meg var «Mesternes Mester» en overlevelses greie fra første stund og natt-testene var uten tvil min største suksessopplevelse i denne konkurransen. Jeg var best i vinn-eller-forsvinn situasjonene og var god til å takle akkurat det presset. Det er jeg stolt av.

Isabel Blanco har blitt spurt spurt om å være med både i Mesternes Mester og andre lignende TV-konsepter tidligere, men har alltid takket nei..

– «Aldri i livet» har jeg tenkt. hver gang. Men da jeg fikk vite at Gro Hammerseng skulle være med i «Mesternes Mester» nå, tenkte jeg ja - jeg kan henge med henne. Vi har kjent hverandre i 25 år. For en opplevelse det ble, helt sinnssykt, helt crazy. Men det var ikke noen ferietur akkurat. Vi stod på fra morgen til kveld i tre uker. Et tøft opplegg, men gøy også, sier Isabel.

Hun legger ikke skjul på at hun er overrasket over hvor fort hun kom inn i «TV-boblen» under innspillingen av «Mesternes Mester».

– Du er på hele tiden og jeg glemte at kamera var der. Jeg har undret meg over akkurat det når jeg har sett på reality-programmer tidligere, men jeg ble så til de grader sugd inn i den boblen. Jeg glemte at kamera var der, jeg slappet helt av. Men det oppstod noen pinlige situasjoner også. Som da jeg jeg glemte å slå av lyden da jeg gikk på do, men heldigvis var det noe andre som gjorde det for meg, sier Isabel og ler.

For henne var deltakelsen i «Mesternes Mester» en «skikkelig opptur». Ikke bare mens hun holdt på med innspillingen i Portugal i fjor sommer, men også etter at hun kom hjem og programmene kom på lufta.

– Da jeg røk ut var jeg sliten, helt ferdig rent mentalt og hadde ikke mer å gi. Da var det helt fantastisk å komme hjem igjen til familien som ventet på meg. Nå etterpå mens jeg syntes det var pinlig å se meg selv på TV, fikk jeg bare positive tilbakemeldinger fra folk rundt meg, at jeg var så tøff som klarte dette, sier Isabel.