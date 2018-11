PÅ JOBB: Monica Lewinsky i Det hvite hus etter å ha fått jobb som president Bill Clintons assistent i 1995. Foto: AFP

Monica Lewinsky røper detaljer om utroskapsskandalen med Bill Clinton

I en ny TV-dokumentar forteller Monica Lewinsky(45) hvordan hun forelsket seg i Bill Clinton (72), hvordan forholdet utviklet seg, og hvor vettskremt hun ble da nyheten eksploderte.

– Jeg snakker ikke om dette særlig ofte, fordi det er ubehagelig. Det fremstår liksom som om jeg ikke skjønte at han var presidenten. Selvsagt gjorde jeg det, sier Lewinsky ifølge Fox News , som skal ha fått innblikk i deler av innholdet.

45-åringen holder angivelig lite tilbake i den seks episoder lange dokumentarserien «The Clinton Affair». Serien tar for seg opptakten til da president Clinton ble stilt for riksrett i 1998, etter at den lyssky romansen med hans 22 år gamle assistent hadde rystet en hel verden og sørget for massive medieoppslag.

Lewinsky forteller om da de ble intime for første gang på Clintons kontor. Han var 50 år.

– Sannheten er nok at det som betydde mest for meg, var at en som så mange beundret, beundret meg. Uansett hvor galt det var. Uansett hvor villedet. Men det var akkurat sånn jeg følte det der og da – som den 22-åringen jeg var.

Hun betror også at da hun begynte som praktikant i Det hvite hus, så hadde hun ingen planer om å sjarmere presidenten. Tvert imot. Da en annen ung kvinne på jobben snakket om hvor kjekk Bill Clinton var, så fikk hun ikke gehør hos Lewinsky.

– Jeg tenkte bare «Æsj! Dette er en gammel mann med grått hår. Hva ser hun i ham?». Jeg skjønte det ikke før jeg selv møtte ham ansikt til ansikt, forteller Lewinsky, som sier hun ble betatt av den tilstedeværelsen han viste i enhver situasjon, og den evnen han hadde til å se alle rundt seg.

– Alle får stjerner i øynene rundt Bill. Jeg må le av mitt unge jeg, men det var da forelskelsen startet, innrømmer hun.

Lewinsky forteller også i TV-serien hvordan hun etter hvert bevisst gikk inn for å fange presidentens oppmerksomhet. Hvordan hun sørget for å la deler av undertøyet vises under klærne, og hvordan hun smigret ham, og til og med fortalte ham rett ut at hun «hadde en crush på ham».

– Da lo han og spurte meg om jeg ville bli med ham på kontoret. Og det gjorde jeg.

Der skal Clinton ha spurt om han fikk lov til å kysse henne, og det fikk han, forklarer Lewinsky.

Der og da ble det med det kysset, men da han senere på ettermiddagen spurte om hun ville møte ham i et annet rom, lot hun seg friste.

– Etter det ble alt mer intimt, forteller hun.

Ifølge Lewinsky fulgte en tid med mange hemmelige møter. Hun beskriver det som et forhold, om enn på hans premisser. Hun kunne aldri ringe ham, men måtte vente til han kontaktet henne. Mens vennene var ute i helgene, satt hun hjemme og ventet på livstegn fra presidenten.

Men hun hevder at de aldri hadde noen form for sex på Det ovale kontor.

– Der inne var det bare flørting og prat.

Forholdet ble ytterligere komplisert da hun ble overflyttet til Pentagon. Da fryktet Lewinsky at hennes tid med presidenten var over.

Men det skal ha vært etter denne overflyttingen at episoden med kjolen skjedde. Til tross for flere seksuelle møter, hadde ikke presidenten fått utløsning før nå. Men nå gjorde han det, og flekkene på Lewinskys kjole ble lagt frem som bevis i retten for at de to hadde hatt et forhold.

– Det var jeg som ville at han skulle gå lenger enn tidligere, og han sa «ok». Jeg klemte ham etterpå, og han klemte meg. Og så gikk jeg, uten å registrere at kjolen var flekkete. Jeg gikk ut på middag den kvelden, men det var ingen som sa til meg at «Hei, du må gå på badet. Du har sølt et eller annet over hele kjolen din».

I TV-dokumentaren forteller hun også at Clinton på et tidspunkt forsøkte å avslutte forholdet, fordi han hadde dårlig samvittighet for kona.

– Jeg var veldig sint. Og det skyldtes selvsagt at jeg var såret, sier hun.

De opprivende følelsene førte angivelig til mange krangler. På et tidspunkt skal han ha tent på alle plugger og ropt til henne at «Det er ulovlig å presse USAs president».

– Men jeg truet aldri med å gå til pressen, bare med å fortelle foreldrene mine. Han var rasende, og jeg gråt. Hele forholdet var som en berg-og-dal-bane.

Avsløringen

Så smalt «bomben». FBI kalte Lewinsky inn til avhør, og resten er historie. Lewinsky var livredd og vurderte å ta sitt eget liv.

– Jeg følte meg skyldig, og jeg var livredd. Jeg fryktet hva som ville skje med alle, med familien min. Og jeg var fortsatt forelsket i Bill.

Sex-skandalen sprakk i januar 1998 etter at opptak av fortrolige samtaler mellom Lewinsky og kollegaen Linda Tripp ble kjent.

Clinton forsøkte først å dekke over skandalen, men innrømmet senere forholdet. Han ble stilt for riksrett for å ha løyet om affæren, men ble ikke avsatt.

Lewinsky har strevd med å få jobber etter det som skjedde, men i dag bruker hun tiden på å hjelpe mennesker som har blitt offentlig ydmyket og trakassert på nettet.

Også Lewinskys foreldre, samt flere av Clintons samarbeidspartnere på den tiden, har stilt opp for produsentene i den nye TV-dokumentaren. Bill og Hillary Clinton er informert om at serien er på trappene, men de har selv ikke bidratt.

«The Clinton Affair» er produsert av Oscar-belønnede Alex Gibney i Jigsaw Productions og regissert av Blair Foster. Serien får premiere på A&E 18. november.