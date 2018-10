STJERNEREPORTER: Megyn Kelly (47) er journalist, politisk kommentator og tidligere forsvarsadvokat. Her er stjernereporteren på et NBC-arrangement i New York i april i år. Foto: Andy Kropa / AP

Megyn Kelly fikk fyken - kan få 576 millioner kroner

TV 2018-10-26T22:39:06Z

Megyn Kelly kan stikke av med 576 millioner kroner til tross for å ha fått fyken av NBC etter «Blackface»-utspill.

Publisert: 27.10.18 00:39

Tre dager har gått siden Megyn Kelly (47) hisset på seg svært mange da hun sa at en såkalt «Blackface»-maske må være greit på halloween. Blackface er en type teatersminke med opphav i USA, brukt for å portrettere en mørkhudet person – og regnes som et svært omstridt kostyme.

Flere amerikanske medier har sitert anonyme kilder på at Megyn Kelly skal ha fått fyken av NBC etter utspillet sitt.

– Megyn Kelly er ferdig. Hun kommer aldri tilbake. Vi jobber med å finne tidspunkt for kunngjøringen, men merk mine ord - hun er borte og vil aldri bli sett på NBC live igjen, sier en ikke-navngitt NBC-ansatt til DailyMail.

Samme NBC-kilde hevder 47-åringen betales ut av kontrakten med TV-kanalen.

– Avtalen er ikke mulig å bryte, så hun går herfra med alle pengene, hevder kilden.

Samtlige medier har skrevet at Kelly har hyret inn advokat Bryan Freedman, som skal forhandle med NBC-ledelsen rundt kontrakten hennes. Stjernereporterens verdifulle treårige kontrakt sies å være verdt 69 millioner dollar - som tilsvarer over 576 millioner norske kroner. 47-åringen er midt i andre året av kontrakten.

Omstridt blant kolleger

Etter «Blackface»-utspillet flommet det straks med sterke reaksjoner og rasismebeskyldninger på sosiale medier. Dagen etter valgte reporteren å gå på luften med en beklagelse.

– Jeg vil starte med å si at jeg er lei meg. I går hadde vi en diskusjon her om politisk korrekthet og halloween-kostymer. Jeg tok feil, og jeg beklager, sa hun.

Det har vært spekulasjoner rundt om Megyn Kelly vil forbli i NBC bare i en mindre rolle, men flere ikke-navngitte kilder bekrefter at det ikke vil skje.

47-åringen er journalist, politisk kommentator og tidligere forsvarsadvokat, og jobbet tidligere for Fox News før hun kom til NBC i januar 2017.

Washington Post skriver at stjernereporteren har vært omstridt blant kollegene i NBC - på samme måte som hun skal ha vært da hun jobbet for den tidligere arbeidsplassen Fox News. Flere av kollegene hennes skal ha kalt showet hennes for en katastrofe, ifølge CNN .

Torsdag valgte TV-kanalen å sende reprise av TV-showet «Megyn Kelly Today» i stedet for en ny innspilling med reporteren. Planen er å fortsette med det resten av uken.

Kelly studerte først statsvitenskap ved Syracuse-universitetet, men tok senere eksamen i jus ved Albany Law School i New York. 47-åringen jobbet som advokat i om lag ni år, før hun i 2003 valgte å satse på journalistikken. I dag er hun gift med forretningsmannen Douglas Brunt, som hun har tre barn sammen med.