NRK-streiken gir ikke avslag i lisensen

Publisert: 23.05.18 12:17

Lisensbetalere har trolig ikke krav på avslag på grunn av den pågående NRK-streiken, mener Forbrukerrådet.

– Selv om mange savner sine favorittprogrammer, vil en lovlig streik vanligvis ikke gi krav på erstatning. Det skal mye til før det kan bli tale om avslag i lisensen. NRK har fortsatt programtilbud, selv om det ikke er fullstendig program, sier leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet , Pia C. Høst, til Kampanje .

Hun legger til at lisensen stiller seg annerledes enn vanlige kommersielle abonnementer.

– Det er ikke utelukket at kunden kunne ha hatt krav på et prisavslag ved vesentlig redusert tilbud i perioden på bakgrunn forhandlingsbrudd. Men NRK-lisensen skiller seg ut ved at den ikke er et abonnement, så det er også tvilsomt om en slik årsak til dårligere programtilbud kan føre til redusert lisens.

Forbrukerrådet har ikke registrert noen klager fra seerne som følge av streiken.

– Saker om TV går til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, og vi har ikke fått noen henvendelser i forbindelse med denne streiken, sier Høst.

Heller ikke Kringkastingsrådet har fått inn mange klager. Hittil har det kommet inn seks henvendelser knyttet til streiken, opplyser spesialrådgiver Erik Skarrud i NRKs juridiske avdeling.

