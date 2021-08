DØDSBLIKK: Live (Kathrine Thorborg Johansen) får et nytt blikk på både livet og døden.

TV-anmeldelse Post Mortem: Ingen dør på Skarnes: Livsøyeblikk

Ganske dødsgøy på landet.

Av Tor Martin Bøe

Post Mortem: Ingen dør på Skarnes

Norsk skrekkomedie i seks deler

Med: Elias Holmen, Kathrine Thorborg Johansen, Kim Fairchild, André Sørum

Manus: Petter Holmsen

Hovedregi: Harald Zwart

Alle episodene tilgjengelig på Netflix fra 25. august

Tittelen er selvsagt en løgn. Noen få dør på Skarnes, i denne tjomslige og både passe skumle og morsomme serien fra Harald Zwart. Og altså fra Skarnes, dette tettstedet i Nord-Odal, midt i ingenting mellom Oslo og svenskegrensen.

Her holder femte generasjon Hallangen i gang familiens begravelsesbyrå. Nå anført av Odd (Elias Holmen) og far Arvid (Terje Strømdahl). Så få dør på Skarnes at Odds søster Live (Kathrine Thorborg Johansen) våkner til live (sic) under obduksjon. Med det som skal vise seg å være en gjenkjennelig tørst etter blod. Pluss en del andre spuriøse effekter.

Selve begrepet «vampyr» brukes aldri i disse seks passe morsomme og småknirkete episodene. Munchmaleriet dukker opp som puslespill med manglende brikke.

DØDSFIN: Få dør på Skarnes, men de få som dør møter i alle fall en fin resepsjon hos Odd Hallangen (Elias Holmen).

I stedet har man forsøkt å gjøre Skarnes til et sted som er frosset i tiden, der musikkvalgene virker å være gjort av gammelpopens venner, avdeling NRK Reiseradioen og interiøret er gjenopplivet fra sekstitallet. Bygda er befolket av rolige politifolk, der andrebetjent Reinert (André Sørum) og førstebetjent Judith (Kim Fairchild) bruker mesteparten av tiden sin på å hjelpe skolebarn over veien, bensinstasjon med kaffemaskin og selvsagt en kinarestaurant.

Så vidt jeg klarte å telle var det rundt regnet én som snakket noe som kunne minne om odøling.

Petter Holmsen tøyset med lik i den forglemmelige «nyinnspillingen» av «Fjolls til Fjells». Her har han brukt personlig erfaring og skrevet en fortelling som kombinerer HBO-seriene «Six Feet Under» med «True Blood» sammen med en kontrollert mengde selvantennelig humor.

DØDSBRA: Judith (Kim Fairchild) gjør en solid jobb for å få finne ut hva de få som dør på Skarnes dør av.

Tidlig parafraserer dialogen Kris Kristoffersens legendariske «stay smooth on the surface, paddle like the devil underneath» fra «Convoy» (1978). Deretter fortsetter den i innlandsbedagelig og moderat tempo. Definitivt litt for lungt, men med et karaktererunivers man gjerne kan få se mer av. Kanskje spesielt Kim Fairchild, som imponerer som den nedpå politibetjenten Judith, like opptatt av språkføring som å slippe styr.

Som så mange andre serier man faller inn og ut av på Netflix er «Post Mortem» noe som ikke krever den voldsomme konsentrasjonen. Behagelig fotografert, spesielt senhøstlyset i hedmarkskogene er nydelig fanget. Historien unngår elegant de dummeste vampyrklisjéene, samtidig som serieskaperne ikke problematiserer eller går spesielt dypt i hvorfor denne smittsomme blodtørsten eksisterer i utgangspunktet.

Drepende festlig blir det aldri. Heller sjelden virkelig skummelt. Noen steder er man på vei over til feil side av farsens kjøreretning. Enkelte handlingstråder som kastes ut kuttes fullstendig, og egentlig virker det som om samtlige involverte er veldig klare for en sesong to.

Da får vi håpe at noen lever på Skarnes også.