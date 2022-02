Netflix røper siste sesong av «Stranger Things»

Netflix avslører premieredato for sesong 4 av «Stranger Things» – og at sesong 5 blir den aller siste. De hinter også til mulig ny serie.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Sci-fi-serien «Stranger Things» har vært en suksess på Netflix siden starten i 2016. Sesong 3 fikk gode anmeldelser og satte seerrekord før pandemien i 2019.

Nå har vi ventet lenge på sesong 4, og allerede i fjor høst lokket Netflix med ny skrekk i den kommende sesongen.

Her er første trailer som kom i 2020:

Torsdag kveld kom de derimot med noe mer konkret: Beskjed om premieredatoen. Det vil si, det blir to premieredatoer for sesong 4.

Netflix har delt opp sesongen i to deler: Den første har premiere 27. mai, og del to kommer noen uker senere, 1. juli.

GJENG: F.v. Joe Keery som Steve Harrington, Gaten Matarazzo som Dustin Henderson, Maya Hawke som Robin Buckley, Sadie Sink som Max Mayfield, Natalia Dyer som Nancy Wheeler og Caleb McLaughlin som Lucas Sinclair i «Stranger Things» s4.

Kan bli mer

De røpet også at den varslede femte sesongen kommer til å bli den aller siste. Men ifølge Hollywood Reporter, hinter de også om en mulig avlegger- eller «spin-off»-serie.

– For syv år siden planla vi hele historieutviklingen for «Stranger Things». På den tiden anslo vi at historien ville vare fire-fem sesonger. Men den ble for stor for fire sesonger, men som dere vil se er vi nå i full fart mot finalen, sier serieskaperne Matt og Ross Duffer i et åpent brev til fansen.

FORTSETTER: Millie Bobby Brown som Eleven i sesong 4.

De fortsetter med:

– Det er fremdeles mange flere spennende historier å fortelle fra «Stranger Things»-verdenen: nye mysterier, nye eventyr, nye uventede helter.

Det er dette HR og flere andre medier mener kan tyde på at det kan komme en helt ny serie fra «Stranger Things»-universet.

SYKLER: Sadie Sink som Max Mayfield, Gaten Matarazzo som Dustin Henderson, Caleb McLaughlin som Lucas Sinclair og Priah Ferguson som Erica Sinclair i sesong 4.

Ifølge Netflix finner sesong 4 sted seks måneder etter slaget ved Starcourt som brakte skrekk og ødeleggelse til Hawkins: «Vennegruppen sliter med ettervirkningene og blir atskilt for første gang. Og det at de også må orientere seg på videregående, gjør ikke ting lettere.»

«I denne sårbare tiden kommer en ny og skrekkinngytende overnaturlig trussel til overflaten og leverer et grusomt mysterium som, om det løses, kan få en endelig slutt på skrekken i Upside Down.»

Innspillingen av sesong 5 skal ikke ha begynt ennå.

