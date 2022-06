AKTUELL: Selena Gomez på førpremieren av sesong 2 av «Only Murders in the Building» i Hollywood 11. juni.

Selena Gomez: − Jeg følte meg som en vits

Skuespilleren (29) snakker om hvordan hun opplevde overgangen fra barnestjerne til voksne roller.

Publisert: Nå nettopp

Gomez er både skuespiller, produsent og artist, og ble etablert som en Disney Channel-stjerne på 2000-tallet, før hun hadde suksess som soloartist, samarbeidet med Kygo og ble med som produsent på den kontroversielle ungdomsserien «13 Reasons Why».

Nå er hun aktuell med sesong to av Hulu-serien «Only Murders in the Building» og snakker om hvordan hun opplevde overgangen fra barnestjerne.

NY RUNDE: Selena Gomez i sesong 2 av «Only Murders in the Building».

– Jeg følte at det var veldig vanskelig for folk å ta meg på alvor. Jeg har jobbet meg gjennom det, og jeg er veldig glad for det, men det var veldig frustrerende. Jeg følte meg som en spøk.

Det sier hun til Hollywood Reporters «Award Chatter»-podkast.

– Jeg er takknemlig for hvor jeg har kommet, men jeg føler jeg bare så vidt har skrapet overflaten av hva jeg er i stand til å gjøre.

– Mistet litt av barndommen

Hun snakker også om hvordan det var å vokse opp omgitt av paparazzi.

– Da det begynte å skje, følte jeg meg litt holdt igjen, og jeg tror det er da jeg mistet litt av barndommen min. Senere i livet innså jeg at jeg hadde gått glipp av mye, sier Gomez i podkasten.

ENGASJERT: Selena Gomez snakker på et arrangement om mental helse arrangert av Det hvite hus i Washington 18. mai.

Ifølge THR spås Gomez å være Emmy-aktuell for første sesong av «Only Murders in the Building», der hun spiller mot veteranene Steve Martin og Martin Short. Det er den første TV-serie hun spiller i på et tiår.

Hun sier hun har lyst til å jobbe med regissører som David Fincher eller David O. Russell som kan presse henne helt til kanten.

Gomez var også blant de utvalgte gjestene i Britney Spears bryllup forrige uke.

En av Gomez’ første roller etter Disney-karrieren var i den kontroversielle filmen «Spring Breakers» som tok opp temaer som vold, sex og dopbruk. Der spilte hun mot blant andre Vanessa Hudgens og Ashley Benson.

Nylig forsvarte Cole Sprouse sine kvinnelige tidligere barnestjernekolleger i Disney Channel.