Jørgine «Funkygine» Vasstrand har født

Influencer og TV-profil Jørgine Massa Vasstrand (32) er firebarnsmor.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vasstrand og fotballektemannen Morten Sundli (31) er blitt foreldre til en gutt.

«Indigo Iro», skriver Vasstrand under bildet av den nyfødte på Instagram – etterfulgt av et hjerte.

VG har forsøkt å komme i kontakt med den nybakte firebarnsmammaen.

For fire dager siden skrev Funkygine at hun var sliten, men at hun likevel kom seg ut på en skitur.

«I dag har det vært mest grining. Helt klart mest av det. Men det ble også en liten skitur. På Morten sitt initiativ. Fordi psyken min trengte frisk luft og bevegelse så han. Og det kan godt hende han hadde rett i, men min eneste motivasjon var å sjekke om det var mulig å stake i gang fødselen. Det var det ikke. Eller jeg fikk det i alle fall ikke til. Og det var jo så klart meget skuffende», skrev hun - sammtidg som hun berømmet ektemannen som en svært god støttespiller.

1. november skrev Vasstrand på bloggen at hun var 32 uker ut i svangerskapet.

«Jeg kan ikke huske hvordan det var å ikke være gravid, og to måneder kjennes ut som en liten evighet. Jeg tror aldri har gledet meg så mye til å få kroppen for meg selv igjen, for til tross for at jeg har lite å klage over egentlig, så kommer jeg på en hel del allikevel!», skrev hun.

«Presset ned i bekkenet er heller ikke til å spøke med, og til tross for at jeg for lengst har mistet øyekontakten med underlivet mitt, kjennes det ut som hodet ligger rett innenfor åpningen», forklarte hun.

– Sprøtt

Funkygine har to barn fra et tidligere ekteskap, men den nyfødte er det andre med Sundli.

«Fortsatt litt sprøtt å tenke på at vi snart blir seks, men mest av alt gleder vi oss sååå inn i granskauen til å møte han! Lurer på hvem han er lik, hvem han blir i søskenflokken og hvilken type han er», skrev Vasstrand i november.

At det var en liten gutt i magen, røpet hun allerede i september. Nå er Funkygine mamma til tre sønner og en datter.

Funkygine har jevnlig delt bilder og videoer av den voksende magen, som dette – i begynnelsen av oktober:

Det var tidlig i juli at treningsprofilen, som har nær 640.000 følgere på Instagram, meldte at hun var gravid. Hun skrev da at hun hadde tenkt å vente litt lenger med å kunngjøre familieforøkelsen, men at hun «ikke orket å holde magen inne lenger».

Funkuygine har også delt videoer underveis og svart på spørsmål fra følgerne, som her:

32-åringen har vært åpen om at svangerskapet til tider har vært svært krevende, og at det spesielt i starten var tøft både fysisk og psykisk.

«Hadde liksom ikke tenkt det skulle skje akkurat nå, for det var noen ting jeg ble veldig lei meg for å gå glipp av. Kan komme tilbake til det etter hvert, men ja ... barn nummer fire er på vei folkens! Sjukt», meldte hun på bloggen.

I august la Funkygine ut en lang video, der hun tårevåt utbroderte den følelsesmessige berg-og-dal-banen.

PAR: Jørgine Massa Vasstrand og Morten Sundli på TV-premiere i Oslo i 2019.

Vasstrand er kjent fra en rekke TV-serier, deriblant realityserien «Funkyfam», «Bloggerne» og «Skal vi danse».

Hun var også programleder for «Norges tøffeste». VG-leserne husker henne også fra VGTV-serien «Vegard X Funkygine».