Kysset på eventyrkveld på «Skal vi danse»: − Veldig glad i ham

Kjendisene gikk inn i eventyrenes verden i kveldens episode av «Skal vi danse». Vi får også se gruppedanser med jentene mot guttene.

Pocahontas-rumbaen til Royane og Ole Thomas Hansen var tredje dans på parketten.

– Pocahontas er en av favorittfilmene mine fra barndommen. De klarte å vise meg at verden er mer enn det materialistiske. Hun stoler også veldig på intuisjonen sin, sier Royane før dansen.

Det ble en intim dans.

– Kysset dere på ordentlig?, roper dommer Merete Mørk Lingjærde etter dansen var over.

– Skal vi danse hadde ikke vært det samme uten Ole Thomas, og jeg har blitt veldig glad i ham, sier Royane etter dansen.

Paret fikk 25 poeng, og legger seg på en annenplass foran både Vinni og Magnus etter de individuelle dansene.

Ingen av de gjenværende deltagerne må forlate «Skal vi danse» i kveld, fordi skihopper Maren Lundby trakk seg fra programmet.

– Jeg er blitt nødt til å trekke meg på grunn av en overbelastning i føttene, sier Maren Lundby (27) i en uttalelse formidlet av TV 2.

Med kun fem gjenværende kjendiser, danser de som blant annet Askeladden, Pocahontas, Askepott og skjønnheten og udyret.

RØVERDATTER: Siri Avlesen og Tarjei Svalastog danset til låten «Vargsången».

– Føler at alt er «ræva»

Forrige uke fikk Siri Avlesen full pott og tre 10-ere. Avlesen og partneren Tarjei Svalastog danset Wienervals, til hennes store fortvilelse. Karakteren Ronja Røverdatter er hun derimot fan av.

– Vi kan være to små drittunger som løper rundt i skogen. Men jeg føler at alt er «ræva». Jeg håper ikke eventyret er ute, for det orker jeg ikke rett og slett, sa Avlesen før hun inntok parketten.

Hun synes det var stas å danse til sitt favoritteventyr.

– Jeg vurderte å kalle datteren min Ronja, men så er jeg gift med revisor, og det er jo litt «ramp» i det navnet, så da ble det Thea, ler hun.

Til tross for nerver fikk Avlesen 26 poeng – kveldens beste.

Simon Nitsche og Helene Spilling danset til låten «I Want Candy».

Danset for broren sin

Simon Nitsche og Helene Spilling imponerte dommerne med sin Quickstep.

De danset til Hans og Grete, og Nitche kjenner seg godt igjen i historien fordi han har søsken selv.

– Det jeg husker godt fra denne historien er søskensamarbeidet mellom Hans og Grete. De klarer sammen, to barn, å overmanne heksen, sier han.

Paret fikk 25 poeng, og endte opp på en delt annenplass med Royane etter de individuelle dansene.

STARTET SHOWET: Øyvind Sauvik og Rikke Lund danset Paso Doble i kveldens første dans.

«Vinni» som Askeladden

Øyvind Sauvik og Rikke Lund var først ut og danset Paso Doble til «Dovregubbens Hall». Sauvik var utkledd som Askeladden.

– Jeg tror Askeladden er den som passer meg best av eventyrfigurene, sier han.

Dansen ble godt mottatt av publikum, og han forteller at han trivdes godt i «Dovregubbens hall»

– Jeg koste meg. Jeg liker meg her, sier han.

Han får også skryt av dommerne, som ga artisten totalt 24 poeng.

ASKEPOTT: Magnus Moan og hans dansepartner Ewa.

Var Askepotts drømmeprins

Andre par ut var Magnus Moan og Ewa Trela, som danset en rolig Wienervals til låten «A Dream Is A Wish».

– Mitt forhold til eventyr er julen. Jeg spratt opp om morgenen og så på Disney på TV, sier Moan.

Parets kostymer var Askepott-inspirerte «Drømmeprisen og Askepott».

– Det er alltid veldig flott å se på deg, Magnus. Men jeg savner noe mere pust. Nå er du nødt til å uttrykke enda mer, nå som det nærmer seg finale, sier dommer Lingjærde.

Paret fikk totalt 23 poeng av dommerne, ett poeng bak «Vinni». De legger seg på bunnen av listen.

I kveld skal kjendisene danse to ganger. Først skal kjendisene danse med dansepartneren sin, og deretter skal de danse gruppedans der jentene skal kjempe mot guttene.

Ingen ryker ut i kveld, men taperen av danseduellen tar med seg tre minuspoeng til neste lørdag, opplyser TV 2.

FORRIGE LØRDAG: Dennis Vareide og Lillian røk ut i danseduell for én uke siden.

Forrige lørdag var det Dennis Vareide og Lillian og Royane Harkati og Ole som måtte danse i duell. Førstnevnte tapte duellen, og måtte forlate programmet.

