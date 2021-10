HELTER OM DAGEN: Willie Jack (Paulina Alexis), Elora (Devery Jacobs), Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai) og Cheese (Lane Factor) holder stilen.

TV-anmeldelse «Reservation Dogs»: Banebrytende, latterlig bra

Høstens mest underfundig knirkefine serie er også den mest tankevekkende.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Reservation Dogs

Amerikansk dramakomedie i åtte deler

Med: Devery Jacobs, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Paulina Alexis, Lane Factor m.fl.

Serieskapere: Sterlin Harjo og Taika Waititi

Premiere på Disney+ Onsdag 13. oktober

Fire ungdommer stjeler en lastebil. Pengene de får for ranet skal de spare, men de bruker litt for å med seg potetgullet i lasten. Tenåringene Cheese (Lane Factor) Willie Jack (Paulina Alexis), Bear (D'Pharaoh Woon-A-Tai) og Elora Danan (Devery Jacobs) gjør alt for å få nok penger til å starte et nytt og forhåpentligvis bedre liv i California.

«Reservation Dogs» er – tross den vidåpne Tarantinoreferansen i tittelen – hverken en hverken skråblikket komedie eller en brutal voldsorgie. Eneste driveby i de fire første episodene som har vært tilgjengelig for anmeldere gjennomføres med paintballgevær. Potetgullet fra ranet i åpningen, seriens hittil høyeste pulspunkt, blir delvis konsumert og delvis solgt utenfor legevakten.

Sterlin Harjo og Taika Waititi («Jo jo Rabbit», «Thor: Ragnarok») har laget en nær, varm og akkurat passe skakkjørt fortelling om et urbefolkningsreservat i Oklahoma. Et sted som ikke helt virker, men som heller ikke kollapser.

MUNNBIND: Bare Elora husket munnbindpåbudet.

Harjo, selv seminol med oppvekst fra stammenasjonen i Oklahoma, har jobbet lenge med å formidle fortellinger fra den amerikanske urbefolkningen. Her lykkes han ekstremt godt. For øvrig med en produksjon som nesten utelukkende har urfolk både foran og bak kamera.

I små, nydelig saktegående fortellinger, tidvis mer stemninger, brettes miljøet og historien ut. Etter fire episoder har den så vidt begynt å avsløre seg som et bakteppe for en større og dypere handling.

Fram til det er man innom et knippe karakterer med dragninger fra det nydelig vanlige til det nydelig absurde. Særlig en onkel (spilt av Gary Farmer – med flere Jim Jarmusch-filmer på kontoen) som jubler av glede over å endelig funnet igjen krukken med femten år gammel marihuana i egen hage. Han har samtidig en legendarisk bakgrunnshistorie både Jarmusch og Tarantino ville gravd dypt i samtlige kreative lommer for å ha kommet opp med selv.

BODOORA: Elora og Willie Jack prøver seg på matsalg utenfor gigøkonomien til sykkelbud.

Hvite amerikanere skrives naturlig inn og ut av handlingen med sine fordommer. Særlig er en diskusjon mellom et bilkjørende ektepar en skremmende god og samtidig hysterisk morsom oppsummering av konfliktutfordringene i USA.

Man ler aldri av disse passe keitete, men likevel ekstremt målfokuserte ungdommene. Man ler med dem. Og man ler med «Reservation Dogs» fordi de klarer å lage en serie om en minoritet, uten den merkelige berøringsfrykten for å tråkke på den hvite majoriteten.

Enkeltepisodene har høy nok kvalitet til å være små kortfilmer alene, tenk på de beste episodene i for eksempel «It’s Always Sunny in Philadelphia». I motsetning til den tar «Reservation Dogs» noen episoder å komme inn i tempo og handling.

Etter det kan man ikke få nok.

Anmelderen har fått se fire av åtte episoder