«LOST IN TRANSLATION»: Ansel Elgort i «Tokyo Vice».

TV-anmeldelse «Tokyo Vice»: Fortapt i oversettelsen

Stilig og saktegående om krim og kultursjokk i Japan.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Tokyo Vice»

Amerikansk krimdrama i åtte deler

Premiere på HBO Max fredag 8. april

Regi: Josef Kubota Wladyka, Hikari, Michael Mann, Alan Poul

Med: Ansel Elgort, Ken Watanane, Rachel Keller, Shô Kasamatsu, Shun Sugata

Åheidu! Michael Mann, neonlysenes, storby-topografiens, betongen og glassets store filmpoet, + Tokyo må da være = sant?

Det skulle man tro, ja. Selv om hjertet unektelig synker en smule da det viser seg at Mann, nå 79, primært er «eksekutiv» produsent for «Tokyo Vice». Samt at han har regissert pilot-episoden – og dessverre bare den.

Jake Adelstein (Ansel Elgort) er, i 1999, den første utlendingen noensinne som blir ansatt i den japanske storavisen Meicho. «Mossad», som kollegene kaller ham, er sønn av en rettsmedisiner i Missouri. Dette er drømmejobben i krim-redaksjonen.

BLANT ULIKEMENN: Ansel Elgort i «Tokyo Vice».

Japanerne er ikke kjent for sin overstrømmende vennlighet overfor gaijin – folk som ikke er fra Japan. Velkomsten Jake får, er da heller ikke særlig varm, og det går tilsynelatende måneder før den strenge redaktøren hans, spilt av Rinko Kikuchi, trykker så mye som et avsnitt av tekstene han produserer.

I mellomtiden må Jake forsøke å assimilere seg i den fremmede, «mentalt tyranniske» japanske kulturen etter beste evne. Han begynner å snoke her og litt der, ikke minst på en såkalt vertinneklubb (les: eskorteklubb) i Tokyo, der han blir kjent med amerikanske Samantha (Rachel Keller).

VERTINNEN FOR DET HELE: Rachel Keller i «Tokyo Vice».

Prologen i pilot-episoden har avslørt at han med tid og stunder skal nærme seg yakuzaen – den fryktede japanske mafiaen. De opererer litt i ytterkantene av det som foregår i de to første episodene. Jake jakter på «storyen» som kan redde karrieren hans, og skal åpenbart snart snuble over den.

«Tokyo Vice» er basert på en sakprosabok fra 2009, med samme navn og undertittelen «An American crime reporter on the police beat in Tokyo». Undertegnede har ikke lest den, og VG har kun fått tilgang til de to første av i alt åtte episoder av TV-dramatiseringen.

LANGT HJEMMEFRA: Ansel Elgort i «Tokyo Vice».

Disse handler i grunnen like mye om Jakes slit i privatlivet og på jobben, som de handler om kriminalitet, drap og mafiaen. Michael Mann regisserer som nevnt den første, og har sikkert satt et visst preg på resten av serien også, i alle fall rent estetisk. Den virker å være full av typiske Mann-menn: Lukkede, usmilende, kledd i skarpe dresser.

Ansel Elgort, sist sett som det svakeste leddet i Steven Spielbergs fine nyinnspilling av «West Side Story», er et vakkert menneske. Men han spruter ikke av karisma. Det gjør imidlertid Ken Watanabe, som vi forhåpentlig vil få se mer til etter hvert.

LUKKEDE MENN I NEONLYS: Scene fra HBO Max-serien «Tokyo Vice».

Å formulere en mening basert på 25% av en TV-serie, er umulig. Spesielt når den skrider såpass forsiktig frem som «Tokyo Vice» synes å gjøre. De to første episodene er møysommelige, kanskje litt seige. Men det er grunn til å mistenke at tempoet tar seg opp etter hvert.

Tryggest å lande på et nokså uforpliktende terningkast fire, med andre ord. Og en alt annet enn autoritativ sistesetning à la «verdt på sjekke ut».

Anmelderen har sett to av åtte episoder