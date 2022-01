STEKT: Zendaya Coleman som 17-årige Rue i «Euphoria».

«Euphoria» satte seerrekord - app krasjet

Sesongpremieren fikk 2,4 millioner seere. Seertallet er ni ganger så høyt som for premieren på sesong én av ungdomsserien, og HBO-appen skal ha sviktet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er HBO selv som oppgir tallene, ifølge Deadline. De melder om 2,4 millioner seere totalt på alle plattformer.

Det skal være mest sett noensinne på strømmetjenesten HBO Max som ble lansert i mai i fjor i USA.

SLITER: Sydney Sweeney som Cassie i sesong 2.

Deadline og tek-siden Piunka Web skriver at mange brukere meldte om at HBO Max-appen krasjet, rundt tiden da «Euphoria» hadde sesongpremiere i USA klokken 21 lokal tid søndag.

En av brukerne som meldte inn at appen ikke fungerte, fikk til svar fra HBO fem timer senere om at «saken er løst».

Da sesong én kom i juni 2019, gikk denne på HBO Go og HBO Now. Den hadde 577.000 seere lineært, som vokste til rundt en million med en reprise.

HBO har ikke oppgitt lineære seere på sesong to, men de melder at «Euphoria»-premieren og etterfølgende episoder kuppet åtte av plassene på topp-ti søndag kveld.

«Euphoria»-stjerne Zendaya, som spiller rusavhengige Rue, advarte før premieren sine 122 millioner følgere på Instagram om at innholdet i serien kunne trigge.

Storm Reid som spiller Rues lillesøster har fortalt at hun slet med å riste av seg inntrykkene fra denne innspillingen.

Mens VGs anmelder mente at sesong to ikke er så bra som sesong én, men trillet en 4-er på terningen, gir The Guardian kun to av fem stjerner og skriver «altfor mye nakenhet sex og vold» i sin anmeldelse.