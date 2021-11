IKKE FRYKTELIG GOD FORM: – Jeg var jo ikke i fryktelig god form og ble jo frarådet til å være med fra høyeste hold her i familien. Kona har jo sett meg både når jeg var aktiv og når jeg var på det mest slitne, sier Bjørn Einar Romøren. Her med kona Martine på bilde tatt i 2020.

Kona til Bjørn Einar Romøren sa nei til «Mesternes mester»

Det vakte oppsikt da Bjørn Einar Romøren (40) takket ja til å kjempe om å bli «Mesternes mester». Men kona Martine ville ikke at han skulle være med. Torsdag er de på «Mesternes mester»-fest sammen.

1. nyttårsdag er det premiere på den nye sesongen av «Mesternes mester» med Aksel Lund Svindal som ny programleder.

– Jeg var hundre prosent sikker på at det kom til å bli hardt og det ble det, sier Bjørn Einar Romøren til VG.

Torsdag møttes nesten hele gjengen igjen for å se første episode og mimre om de tre innspillingsukene i sommer.

MESTERNES MESTER: En av disse blir «Mesternes mester» 2022: Foran fra v; skøyteløper Ida Njåtun (30), programleder Aksel Lund Svindal og judoutøver Madelene Rubinstein (26), Bak fra v; Bilsportutøver Tommy Rustad(52), hopper Bjørn Einar Romøren (40), håndballspiller Anja Hammerseng-Edin (38), danser Nadya Khaitskaya Andersen (38), roer Nils Jakob Hoff (36) , håndballspiller Linn-Kristin Riegelhuth Koren (36) og langrennsløper Øystein "Pølsa" Pettersen (38).

– Jeg var jo ikke i fryktelig god form og ble jo frarådet til å være med fra høyeste hold her i familien. Kona har jo sett meg både når jeg var aktiv og når jeg var på det mest slitne, sier Romøren.

I juli 2019 ble det kjent at Bjørn Einar Romøren hadde kreft, en ondartet svulst i hoften. I mars året etter kunne han gledesstrålende fortelle at «nesten et år med cellegift er ferdig, og legene sier at giften og strålingen har fungert».

– Men da jeg dro til Sørlandet og innspillingen av «Mesternes mester» var jeg kommet et langt steg fra at det var slitsomt å gå opp trappen til annen etasje eller at jeg ble mer sliten av å hente i barnehagen enn før jeg ble syk, fortsetter den tidligere topp hopperen.

Så angrer han da heller ikke på at han var med, selv om han ikke kan fortelle noe om hvordan det gikk og hvor langt han kom.

– Jeg hadde veldig lyst til å være med i «Mesternes mester» – det er et feelgood-program som når bredt ut. Jeg måtte jo bare prøve og jeg gledet meg veldig over å være tilbake i setting med andre idrettsutøvere hvor vi konkurrerte mot hverandre. Jeg er jo der at jeg vil lære hele tiden og det var morsomt og lærerik å konkurrere mot utøvere fra andre idrettsgrener.

Uavhengig av hvor langt de kom, om de ble slått ut i program tre eller var med helt til finalen, var det ingen av deltagerne som reiste hjem før på torsdag.

– Fruen sier at det var godt å få meg tilbake og det er jeg veldig glad for, sier Bjørn Einar Romøren med et smil.