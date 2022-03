MESTERNES MESTER 2022: Årets deltagere i «Mesternes mester» feirer årets vinner, Nils Jakob Hoff. – Da finalen var over, tenkte jeg at nå må jeg bare glemme det. Det var tross alt over et halvt år til noen skulle få vite noe som helst om hvordan det hadde gått, sier han til VG.

«Mesternes mester»-vinner Nils Jakob Hoff: − Ikke en gang Therese fikk vite at jeg vant

Nils Jakob Hoff (37) holdt «Mesternes mester»-seieren hemmelig for absolutt alle.

Av Jørn Pettersen

Ikke engang forloveden Therese Johaug, som kunngjorde at hun la opp som langrennsløper på toppnivå fredag, fikk vite noe som helst.

– Det står jo i kontrakten at jeg ikke kan fortelle hvordan det gikk, men Therese har vært nysgjerrig. Jeg hadde jo et håp om å vinne og det handlet om å prestere. Men på forhånd visste jeg ikke helt hva jeg skulle konkurrere i, sier Hoff.

Nils Jakob Hoff har et VM-gull fra 2013 i dobbeltsculler. Han tok bronse i EM samme år og året før, og deltok også i OL i 2012 og 2016. Han la opp som roer i 2019. Begrunnelsen var at han som nyutdannet lege ikke klarte å kombinere roingen med turnustjenesten på Lillehammer sykehus.

Det var i 2014 at det ble kjent at Hoff og Johaug var kjærester.

Ingen av dem har snakket mye om forholdet, men på nyttårsaften 2021 delte Therese Johaug dette forlovelsesbildet på sin instagramkonto.

Nils Jakob Hoff jobber i dag som anestesilege på Ahus og han forteller at han har fått mye oppmerksomhet denne vinteren.

– Det er så mange barn som har fulgt med på «Mesternes mester». Jeg blir varm om hjertet og veldig glad når jeg skjønner hvor stor glede de har hatt av å se dette programmet, sier årets «Mesternes mester».

Den tidligere verdensmesteren i roing møtte hopperen Bjørn Einar Romøren i siste del av finalen i «Mesternes mester» fredag etter at Øystein «Pølsa» Pettersen ble slått ut.

– Da finalen var over, tenkte jeg at nå må jeg bare glemme det. Det var tross alt over et halvt år til noen skulle få vite noe som helst om hvordan det hadde gått, fortsetter Nils Jakob Hoff.

Han legger ikke skjul på at selve finalen ble en spesiell opplevelse– og ikke først og fremst fordi han vant.

– Det var helt fantastisk å konkurrere mot Bjørn Einar. En sterk emosjonell opplevelse. Både for han og meg, ja for alle. Han er en fighter og fikk ikke noe gratis. Han viste virkelig at det bor en stor idrettsmann i kroppen hans.

Romøren har vært åpen om kreftsykdommen som rammet ham for tre år siden. I januar 2020 ble han erklært kreftfri.

– Det er veldig hyggelig å høre det fra en «maskin» som Nils Jakob. For meg var det gøy at jeg ikke ble «grusa» helt. Det var jo en overhengende fare for det, sier Bjørn Einar Romøren.

Han karakteriserer fredagens finale som «en kul finale med elementene som hører med og ikke bare blodslit».

– Jeg er like overrasket som mange andre over at jeg klarte meg så godt som jeg gjorde i «Mesternes mester». Ikke bare det - jeg følte at jeg traff de som skulle treffes. At jeg klarte å vise alle som har vært ute av noe lenge, at det går an å ta det litt tøffe første viktige steget for å gjøre en endring, sier Romøren.

Nils Jakob Hoff satte to nye «Mesternes mester»-rekorder i årets sesong. Først i «Jerngrep» hvor han hang i hele fem minutter og 24 sekunder. Dermed slo han Magnus Midtbø sin gamle rekord som var på fire minutter og 18 sekunder.

– Det var gøy å få det til. Et godt øyeblikk.

Deretter satte Nils Jakob ny rekord i «Tyngdekraft» med hele 82 lengder. Den gamle rekorden hadde for øvrig årets programleder, Aksel Lund Svindal, med 71 lengder.

– Jeg fikk så vondt i ryggen etterpå. Men det jeg likevel husker best fra» Mesternes mester» er nattesten mot Nadya. Det er noe man ikke får prøvd noe annet sted. Det var et sterkt minne å stå der og det var det nærmeste jeg var fra å ryke ut av hele konkurransen.

– Nils var en hjertevarm støttespiller for meg hele veien i «Mesternes mester». Uavhengig om vi har vært på lag eller konkurrert mot hverandre, har han alltid sjekket hvordan jeg har det, sa Nadya Khamitskaya Andersen til VG om konkurrenten etter at hun ble slått ut.