SVÆRT UTFORDRENDE: - Overgrepsscenen var svært utfordrende og jeg tenkte nesten hele tiden på hvordan jeg skulle takle den scenen, sier skuespilleren Amanda Lindh.

I Viaplay-serien «Sebrarommet» blir karakteren «Natalie» utsatt for brutale overgrep. Det var en opplevelse som gjorde inntrykk på skuespilleren Amanda Lindh.

Av Jørn Pettersen

– Selv om det bare er en rollefigur, er det fortsatt jeg som står der, sier Lindh under høstlanseringen til Viaplay, ifølge den svenske avisen Aftonbladet.

I «Sebrarommet» møter vi barna til både nye, men mest gamle penger på hjemmebane. Nærmere bestemt den eksklusive, 125 år gamle internatskolen Tuna Kvarn. Overgrepet mot Natalie som skjer helt i begynnelsen av den nye serien, men blir en sentral del av handlingen.

– Det var tungt og tøft, men produksjonen håndterte innspillingen av denne scenen på en god måte, sier Amanda Lindh videre.

SVERIGES FREMTID: Alva Bratt, Tiam Miladi, Valter Skarsgård og Edvin Endre (fra venstre) har også sentral roller i «Sebrarommet».

Skolen i serien har sitt eget hemmelige samfunn, Erastes Antoteris, som har møter i det lukkede «sebrarommet». Alle som vil være en del av den virkelige «grädden» drømmer om å bli medlem der, selv om de okkulte opptaks-ritualene er tøffe. Amandas rollefigur er en av dem.

– Overgrepsscenen ble gjort mot slutten av innspillingen av serien for at det skulle være så trygt som mulig for meg. Men det var svært utfordrende og jeg tenkte nesten hele tiden på hvordan jeg skulle takle denne scenen, sier Amanda Lindh videre.

VGs anmelder ga serien terningkast tre og betegner den som «en syltynn overklasse-krim». – Det er lett å tenke at det er noe ekstra uspiselig – ja, noe sällsynt vidrigt – med den svenske adelen. Disse «grevene» og «friherrene» som stikker ut som en sår tommel i det som ellers er et av verdens mest moderne og sosialdemokratiske sosialdemokratier, skriver VGs anmelder Morten Ståle Nilsen