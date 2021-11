TV-KJENDIS: Gaute Grøtta Grav under et intervju med VG for en tid siden.

Gaute Grøtta Grav slutter i TV 2

«Valget er tatt», skriver han på Instagram.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

«På dagen 20 år etter at jeg startet i TV 2, forlater jeg kanalen som fast inventar 1. januar», skriver den tidligere «Farmen»-programlederen (42).

Gaute fortsetter med å si at det kan godt hende at han kommer til å gjøre noen prosjekter og gjesteopptredener for TV 2 fremover også, men at han etter nyttår ikke lenger bundet av en fast kontrakt.

«Det har vært en utrolig kul reise, og jeg takker for at jeg fikk gjøre alle prosjektene jeg drømte om – fra Sone2, Farmen, Sommer i Dyreparken og Villdyrlegen – til mer obskure ting som Frøken Norge, Søppelkongen og Hundeskolen. Pluss alt det andre», skriver han.

Hva som skjer videre jobbmessig, er ikke Gaute sikker på.

«Om jeg skal fortsette for fullt med TV, eller gjøre det mer på prosjektbasis fremover, har jeg faktisk ikke bestemt meg for enda. Vi nyter å bo i Isfjorden, og mindre fast pendling er gull, både sosialt og familiært», forklarer han – og hinter samtidig om at han er interessert i tilbud.

«Nye, spennende prosjekter er selvsagt alltid fristende – uansett bransje», skriver 42-åringen.

Drøyt halvannet år har gått siden Gaute sluttet som programleder for «Farmen». Han har siden laget reiseprogram med samboer Cathrine Montero Moen (31). Paret ble foreldre i fjor høst og har det siste halvannet året jobbet med nettserien «Ferieperler», som ikke har vært i samarbeid med TV 2.

Gaute har to barn fra ekteskapet med tidligere «Farmen»-vinner Silje Hvarnes (41).

Det var da han selv vant den aller første «Farmen»-runden i 2001 at Gaute ble rikskjendis. Siden har han vært å se på skjermen jevnt og trutt – frem til 2020.

TV 2 takker

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 sier til VG at de takker Gaute for 20 års samarbeid.

– Gaute har vært programleder for mange av TV 2s største satsinger. Han har i tillegg til å lede programmer vært svært engasjert med å utvikle og produsere egne og nye ideer underveis. Nå lokker tilværelsen i Isfjorden og nye prosjekter for Gaute, sier hun.

