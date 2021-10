TERNINGKAST SEKS: Alexandra Rotan fikk terningkast sin tolkning av «When I Get Where I'm Going» da country sto på programmet.

Alexandra Rotan er VG-lesernes favoritt så langt i «Stjernekamp»

Alexandra Rotan er VG-lesernes favoritt. Så langt i høst har de belønnet henne med tre seksere og seks femmere på VG-terningen for innsatsen i «Stjernekamp».

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Dermed har hun slått konkurrenten Bjørn Tomren med en sekser og en femmer og lørdag kveld er det klart for finale i høstens «Stjernekamp» på NRK.

En etter en er konkurrentene blitt slått ut i de ni foregående programmene. Nå står det mellom nettopp Alexandra Rotan og Bjørn Tomren.

Sammen med våre musikkanmeldere, har også VG-leserne vært med på kaste terning og vurdert deltagernes prestasjoner i «Stjernekamp». Uke etter uke.

Status så langt, høsten sett under ett, er at Alexandra Rotan har gjort det noe bedre enn Bjørn Tomren.

VG-leserne har gitt henne terningkast seks tre ganger, henholdsvis for hennes fremføring av «Nattens dronning», «When Iet Where I'm Going» – Brad Paisley feat – og «Never Enough (The Greatest Showman)».

Hun er også blitt belønnet med terningkast fem hele seks ganger – og terningkast fire to ganger.

Bjørn Tomren på sin siden har fått terningkast seks to ganger. Første gang med «Eg er fremmed» – Norsk folketone. Deretter med «Long Time Coming». Han kan også skilte med fem femmere, tre firere – og som den eneste av de to finalistene, terningkast tre en gang. Det var for hans tolkning av Red Hot Chili Peppers «Under the bridge» og tema var stadionrock.

– Jeg har ikke sett så mye på terningkastene. Bare lest litt her og der. Jeg vet når jeg ikke har gjort det bra og da trenger jeg ikke å lese noe mer om det, sier Bjørn Tomren til VG.

NORSK SEKSER: VG-leserne belønnet Bjørn Tomren med terningkast seks for hans tolkning av den norske folketonen «Eg er fremmed».

Men på den annen side Tomren skapt et noe større engasjement blant VGs lesere med 257.687 terningkast i løpet av ni programmer. I samme periode er Alexandra blitt vurdert og fått 235.407 terningkast i samme periode.

Felles for begge finalistene er at interessen og engasjementet var størst i semifinalen forrige lørdag, hvor Alexandra satte ny personlig rekord med sin tolkning av med hele 43 325 terningkast som resulterte i terningkast fem for hennes del.

les også «Stjernekamp»-finalistene heier på hverandre

HVEM VINNER: Alexandra Rotan eller Bjørn Tomren vinner»Stjernekamp» lørdag kveld. Ifølge VG-leserne er det Alexandra som har gjort det best hittil.

Det samme gjorde for øvrig også Bjørn som fikk 39844 for sin tolkning av «You Make Me Feel So Young», men han fikk «bare» terningkast fire.

Alexandra avsluttet for øvrig kvelden med terningkast seks fra VG-leserne for sin versjon av «Never Enough (The Greatest Showman)».

– Til å begynne med, var jeg veldig spent på hvordan jeg ville reagere på terningkastene. «Stjernekamp» er første gang jeg står på egne ben og blir vurdert på den måten. Men det jeg har sett er at jo mer jeg har jobbet med en sjanger, jo bedre terningkast har jeg fått, sier Alexandra Rotan til VG.

– Rotan er og blir en vokalbegavelse, mente VGs anmelder om hennes siste fremføring før lørdagens finale og ga henne terningkast fem.

Bjørn Tomren endte opp med terningkast fire både fra folket og VGs-anmelder for sin siste semifinale-opptreden.

– Stemmen hans er alltid nydelig, men det er vanskelig å skjønne hvorfor han på død og liv må synge helt på grensen av sin egen stemmedybde – dette nærmer seg tidvis snakking fremfor synging, konkluderte VGs anmelder.

Er du interessert i å se alle VGs terningkast fra denne sesongen av Stjernekamp? Da kan du trykke her.

Fotnote: I denne oversikten har vi bare tatt med finalistenes soloopptredener i «Stjernekamp».