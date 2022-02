NY START: Nyskilte Kim Kardashian (41) har ny kjæreste og nye forsetter for 2022.

Kim Kardashian om sitt nye liv: − Jeg har valgt meg selv

I et nytt intervju røper Kim Kardashian (41) hva hun har endret etter skilsmissen fra Kanye West (44).

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Forretningskvinnen, realitystjernen og jusstudenten Kim Kardashian lar det ikke herske tvil om sine nye prioriteringer.

I et ferskt coverintervju med amerikanske Vogue forteller hun om nye takter i livet:

– Lenge gjorde jeg det som gjorde andre glade. De siste to årene har jeg besluttet at jeg skal gjøre meg selv lykkelig. Og det føles virkelig bra, sier Kardashian.

LYKKELIGERE TIDER: Kim Kardashian og Kanye West under Vanity Fairs Oscar-fest i 2020.

Beslutningen har ført til endringer og skilsmisse, men har vært verdt prisen, mener hun.

– Jeg mener det er viktig å være ærlig med deg selv om hva som gjør deg lykkelig. Jeg har valgt meg selv. Jeg synes det er ok å velge deg selv.

Vil gjøre seg utilgjengelig

Resten av 40-årene skal hun prioritere seg selv, opplyser 41-åringen. Planen er å spise sunt, trene og ha mer moro. Kardashian hevder også at hun ønsker å gjøre seg selv mer utilgjengelig:

– Jeg skal legge bort telefonen min mer. Slutte å følge folk når jeg ikke ønsker å se noe på Instagram.

GALLAKLEDD: Kim Kardashian og Kanye West ankommer MET-gallaen i 2015.

Selvrealiseringen påvirker også motevalgene hennes, som har vært tungt påvirket av Kanye West tidligere. Før hun ble sammen med rapperen, var Kim kjent for sin fargerike, sexy stil. Under innflytelsen av West, ble hun den nye dronningen av monokrom.

– Det er noe skremmende ved å være på egen hånd, men det er også frigjørende, sier hun i Vogue-intervjuet.

Det tidligere paret tok ut separasjon i februar 2021 etter nesten syv års ekteskap. Mot slutten av året søkte Kardashian om å få ekteskapet hurtig oppløst. Kim og Kanye har barna North (8), Saint (6), Chicago (3) og Psalm (2) sammen.

Offentlig krangel

Den siste tiden har forholdet mellom de to eksene vært turbulent.

Senest sist uke kranglet de to i sosiale medier da Kardashian gikk offentlig ut og forsvarte sin oppdragerstil. Det skjedde etter at Kanye West, som har tatt navnet Ye, kritiserte eldstedatterens TikTok-bruk mot hans vilje.

– Du kan være såret og sint på eksen din, men jeg mener at foran barna må det alltid være «Din far er den beste», sier Kardashian til Vogue.

POLITISK AKTIV: Kim Kardashian er blant kjendisene som tok til orde for en ny kriminalreform. Her møter hun daværende president Donald Trump i Det hvite hus i 2019.

Nyforelsket på hver sin kant

Det siste året har Kardashian datet «Saturday Night Live»-stjernen Pete Davidson (28). I et TV-intervju med People nylig, kalte Davidson for første gang Kardashian for sin «kjæreste» offentlig.

Han røpet da at han aldri hadde fått noe til Valentinsdag, men at 2022 blir det første året der han legger planer for kjærlighetens dag.

Kanye West dater på sin side Kim Kardashian-look-alike-skuespilleren Julia Fox.