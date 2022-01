UPOPULÆRT: Adam Ezzari heller brennevinet ut av vinduet.

Helte ut alkoholen på «Farmen»: − Angrer ikke

Adam Ezzari (23) misliker alkohol og var også blant dem som varslet produksjonen om smuglingen.

Den nyvalgte storbonden tok seg store friheter i tirsdagens episode, noe som fikk de andre til å se rødt.

– Det her er ikke folkets drikke. Egentlig er det storbonden sin. Men jeg drikker ikke, og jeg støtter ikke inntak av alkohol hos andre som jeg er glad i, sa Adam til sin egen hjelper, Øyunn Krogh (25), før han tok glasset hennes og helte det ut vinduet.

Deretter fulgte resten av innholdet i karaffelen. Flere av de andre deltagerne reagerte med vantro og frustrasjon. Adam er nå spent på TV-seernes reaksjon.

– Noen kommer til å synes det er bra at man står opp for et alkoholproblem i samfunnet. Samtidig vet jeg at mange ser på alkohol som et stort gode, som de nyter hver dag. Så mange vil nok synes jeg er teit, sier han til VG.

Selv har han vanskeligheter med å forstå at alkohol kan skape så sterke følelser.

– At folk blir provosert og går helt i taket, det skjønner jeg ikke. Jeg står for valget mitt. Det er ikke i min etikk å dele ut alkohol, og som storbonde fikk jeg makten til å bestemme. Ellers ville jeg aldri bestemt over andre voksne.

DISKUSJON: Øyunn og Adam i storbondehuset.

Øyunn forklarer at diskusjonen med Adam var lenger enn det som vises. Hun anslår 45 minutter.

– Og underveis helte han ut litt og litt. Det føltes litt som at han ga karameller til grisene, sier hun.

– Det var veldig kjipt der og da. Ikke fordi jeg måtte drikke alkohol, men det var utrolig provoserende fordi det var så få goder der.

Hun er uenig i storbondens styremåte, og mener han satte seg over de andre.

– Vi har ulikt livssyn, og jeg er ikke enig i at alkohol i små mengder er dårlig for mennesker.

IRRITERT: Øyunn Krogh reagerer på at hun fratas retten til å drikke.

Selv om Øyunn var skuffet, synes hun Adams lederstil også var komisk.

– Han er veldig sta og er en kar som melder mye og har mye humor. Jeg setter pris på de sidene, og mellom oss var sjargongen sånn. Jeg ble veldig god venn med Adam og ville jo at han skulle bli likt av de andre, forklarer hun.

– Det var også en av grunnene til at jeg sa fra, sier Øyunn, som selv drikker lite og sier at hun har et sunt forhold til alkohol.

STORBONDE: Adam Ezzari.

Adam forstår at Øyunn og de andre reagerte, selv om han presiserer at det var med glimt i øyet at han helte ut drikken.

– Men jeg synes ikke alkohol er bra, selv om jeg også har opplevd gode stunder med alkohol til stede, for eksempel når jeg har holdt konsert. Men alkohol slår ofte negativt ut, mener artisten.

23-åringen er muslim og har alltid vært avholdsmann.

– Det er både ut fra religiøs bevissthet, men også på grunn av alt jeg har forklart nå. Jeg har vokst opp uten alkohol i hjemmet og tilhørt en vennegjeng som ikke drikker.

UENIG: Vebjørn Selbekk misliker at han ikke ble tatt med på råd før Adam tok beslutningen.

Vebjørn Selbekk (52) sier tydelig fra på TV at han er uenig i valget.

– Når den yngste på gården blir storbonde, så må hans jobb nummer én være å skape tillit i gruppen. En så provoserende handling har helt motsatt effekt. Man kan jo bare tenke seg hva som hadde skjedd dersom en av gårdens vegetarianere hadde blitt storbonde og bestemt seg for å grave ned kjøttet vårt. Det hadde heller ikke blitt akseptert, sier Vebjørn til VG.

Han peker på at det fantes få goder på gården.

– Når en deltager bestemmer seg for å fjerne et slikt gode fra andre deltagere, så skaper det forståelig nok sterke reaksjoner.

– Hva er ditt eget forhold til alkohol?

– I likhet med Adam er jeg selv også avholdsmann, av solidaritetsgrunner. Men jeg respekterer at andre tar seg et glass, svarer Vebjørn, avisredaktør og kjent for kristenkonservative standpunkt,

Adam forstår ikke Vebjørns reaksjon.

– Jeg syntes det var litt feigt av ham. Vebjørn var min hjelper, men han var redd jeg kom til å få gruppen mot meg.

Varslet produksjonen

VG har tidligere skrevet om at noen deltagere var med på å smugle rødvin og annet inn på gården, og at TV 2 grep inn da andre deltagere varslet.

Adam bekrefter at han var blant dem som reagerte på smuglervarene.

– Det var veldig kjipt og synd. Når man har fått være med på et så fantastisk program som «Farmen», så synes jeg reglene skal følges. Det var ubehagelig at det kom alkohol inn, og at folk drakk. Jeg tar avstand fra hele den situasjonen, så ja, vi var en gruppe som varslet om at det var noe rart som skjedde.

– Du er opptatt av religiøse prinsipper, men hva med banning? Det kommer mange gloser på TV?

– Jeg støtter ikke banning og prøver å begrense det. Noen ganger er det vanskelig å unngå. Jeg er ikke perfekt, svarer en leende Adam.