TV-TRIO: Siri Kristiansen blir boss og Kristian Ødegaard (t.v.) blir deltager med sin faste makker Dag Otto Lauritzen i neste sesong av «Huskestue».

Kristian Ødegaard slutter som programleder i «Huskestue» – Siri Kristiansen overtar

Siri Kristiansen (43) trodde det var en spøk da hun fikk spørsmål om å overta programlederjobben etter Kristian Ødegaard (48).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Men det var det ikke. Kristiansen er ny programleder når «Huskestue» går på lufta i sommer.

Ødegaard, som har ledet «Huskestue» gjennom syv sesonger siden 2015, gir seg nemlig. Han forlater imidlertid ikke programmet, men fortsetter som lagkamerat for Dag Otto Lauritzen (65).

– Dritskummelt

– Dette er tull, tenkte jeg da TV 2 tilbød meg jobben, sier Siri Kristiansen i en pressemelding fra TV 2.

– Samtidig tenkte jeg at dette er perfekt. Dette blir bra, legger hun til.

Kristiansen utdyper overfor VG at hun første tenkt at det var «dritskummelt» å si ja.

– Når folk tar over store flaggskip, så har jeg alltid tenkt at stakkars den som er sistemann om bord i skuta når den en gang synker. Jeg kommer til å ta det personlig om «Huskestue» ikke eksisterer om et år, sier hun.

Hadde ikke Ødegaard skullet fortsette, tror Kristiansen at hun kanskje ikke hadde turt å takke ja.

– Jeg er nok ikke sterk nok til å stå i det hatet som man kan få. Men Kristian og Dag Otto er enda morsommere når de får være sammen, så selv om disse skoene er store å fylle, så er de også ganske trygge, mener hun.

– Men det er sikkert noen som hater og tenker «Ah, enda en realityprofil som skal ta over».

– Men nå er vel ikke du først og fremst en realitystjerne?

– Nei, det vet vi, svarer Kristiansen og ler.

NY ROLLE: Kristian Ødegaard (t.v.) skal heretter selv være med på å gjetter ett svar – sammen med Dag Otto Lauritzen. Siri Kristiansen er sjef.

Kristian Ødegaard skriver i en SMS til VG at hovedgrunnen til at han hoppet ut av programlederstolen, var at de i vinter skulle gå over til å produsere to sesonger med «Kompani Lauritzen» i året.

– Og den nye varianten med ikke-kjendiser skulle spilles inn allerede i mars. Så min tid måtte brukes til å planlegge den nye «Kompani»-varianten, samtidig som vi også holdt på med klippingen av den sesongen som straks er ferdig på TV nå, forklarer han.

Dermed ble det ikke tid til å delta i redaksjonsarbeid på «Huskestue».

– Siri eller ingen

– Samtidig ville vi gjerne prøve et nytt grep også, med Dag Otto og meg på lag. Så det ble en naturlig anledning til å prøve det. En forutsetning var likevel at vi fikk med oss en som kunne passe perfekt i programlederstolen, og som vi kjente litt fra før. Vi sa da at «det må bli Siri eller ingen». Heldigvis kunne hun og takket ja, sier Ødegaard.

Kristiansen har selv lang fartstid fra både radio og TV, fra programmer som «Siri og de gode hjelperne», «Lørdagsrådet», «Latterlig smart», «Kongen befaler, » «Historisk», «Kompani Lauritzen», «Skal vi danse» og «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis».

Ikke fast ansatt

Kristiansen har også vært gjest i huskestua til Ødegaard. For tiden er Kristiansen aktuell som programleder for «Arveoppgjøret» på NRK. Men hun vil ikke ha noen overskrift om at hun «går fra NRK til TV 2».

– Jeg jobber selvstendig og er ikke ansatt noe sted. I stedet går jeg fra prosjekt til prosjekt. Sånn er verden blitt. De fleste er frilansere og må gå dit hvor det er jobb og gøye prosjekter. Jeg er hundre prosent trofast og lojal mot prosjektet, men ikke overfor kanal, forklarer Kristiansen til VG.

– Ny dynamikk

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er veldig fornøyd med at Siri Kristiansen har takket ja til å være ny programleder i «Huskestue».

– Å fornye og utvikle etablerte formater er selvsagt viktig, og er noe vi gjør løpende rundt alle våre programkonsepter, sier hun til VG.

– Siri er kjapp og morsom i replikkene samtidig som vi får en helt ny dynamikk i studio, nå som Dag Otto og Kristian blir et team som skal konkurrere mot et annet lag, mener programdirektøren.

Den nye sesongen av «Huskestue» kommer på TV 2 Play 3. juni og på TV 2 15. august.