SÅPEVETERAN: Katherine Kelly Lang har figurert i rollen som Brooke Logan i 35 år.

«Glamour» tilbake til norske seere: TV-stjernen takker fansen

Det amerikanske såpedramaet, som onsdag feirer 35 år på lufta, dukker opp på den nye strømmetjenesten Pluto TV.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«The Bold and the Beautiful», som serien heter på originalspråket, blir tilgjengelig her til lands når gratistjenesten Pluto TV lanseres 18. mai.

Dermed får «Glamour»-fansen gjensyn med Katherine «Brooke» Kelly Lang, John «Eric» McCook, Thorsten «Ridge» Kaye og de andre stjernene. Nyheten kommer samme dag som serien kan feire 35-årsjubileum – og rett etter at CBS har gitt grønt lys for to nye år med innspilling.

– Jeg vil si tusen takk til alle fans i Norge for at dere aldri har sluttet å kjempe for serien, og for at dere har fulgt oss i så mange år, skriver skuespiller Katherine Kelly Lang (60) i en e-post til VG.

JUBILEUM: Katherine Kelly Lang foran festkaken i CBS’ lokaler nylig.

Pluto TV, et selskap under Paramount, har allerede mer enn 54 millioner månedlige aktive brukere og finnes på tre kontinenter og i 26 land.

– Vi er glade for å bekrefte at «Glamour», som vi vet har en stor fanbase i Norge, kommer til Pluto TV sammen med mye annet spennende innhold, sier Jesper Dahl, VP, General Manager Nordic & General Manager Pluto TV, Central & Northern Europe, til VG.

– Takknemlig

Lang har spilt Brooke helt siden starten i 1987, i mer enn 8700 episoder.

– Vi er henrykt over å komme tilbake på lufta i Norge, og det er takket være dere, sier såpedronningen til fansen.

– Om noen hadde sagt til meg for 35 år siden at jeg ville spille Brooke så lenge, hadde jeg nok ikke trodd dem. Vi tenkte at serien ville vare drøyt fem år, men ingen kunne forutse dette. Jeg føler meg velsignet og er veldig takknemlig, sier Lang.

Skuespilleren takker serieskaper Bradley Bell (57) for at hun har kunnet gjøre andre prosjekter innimellom.

– I løpet av så mange år får man jo «utfartstrang» iblant og behov for sceneskifte og nye utfordringer. Det har jeg fått frihet til, sier Lang.

FEIRING: Hele «Glamour»-staben.

«Glamour» har de siste ti årene blitt tatt av den ene kanalen etter den andre i Norge, Nordic Channel, TVNorge, Canal 9, TNT, TV 2 Sumo (som TV 2 Play da het) og TV 6. VG har gjentatte ganger skrevet om fortvilte fans samt en egen «aksjonsgruppe» på Facebook.

Og i fjor sommer var det fullstendig bråstopp for «kasteballen».

Fornøyd pådriver

Desto gladere er Porsgrunns-mannen Tom Erik Hansen (39), Norges kanskje aller største såpefan .Han har besøkt «Glamour»-settet i Los Angeles flere ganger. I 2017 fikk han til og med en gjesterolle.

– Det er helt utrolig å tenke på at «Glamour» fyller 35 år. Hvor har årene blitt av? sier Hansen.

STJERNEMØTER: Tom Erik Hansen har besøkt settet i Los Angeles flere ganger. Her med (f.v.) Heather Tom, Katherine Kelly Lang og Jennifer Gareis.

– Jeg tror spesielt at serien de siste to årene har betydd mye for mange. Et daglig avbrekk, en liten pustepause fra et nyhetsbilde som har vært dominert av uroligheter og elendighet, sier Hansen.

Han gratulerer alle både foran og bak kamera med jubileet.

– De jobber som noen helter. Og gratulerer til norske fans som nå endelig kan glede seg over at de kan få se serien igjen.

I SENTRUM: Bradley Bell (i midten) med Katherine Kelly Kang og John McCook, som har hatt hoverdroller siden 1987.

Da det for alvor spøkte for «Glamour» i 2015, skrev VG at serien muligens hadde vunnet sin aller siste Emmy. Men nei da. Siden har det blitt flere prestisjetunge statuetter. CBS har nemlig gang på gang gitt såpedramaet fornyet tillit.

Bradley Bell «arvet» serien fra sine nå avdøde foreldre, William J. Bell og Lee Phillip Bell, som skapte «Glamour» i sin tid.

– Foreldrene mine hadde fra før laget «The Young and the Restless» for CBS, så da TV-kanalen ba dem lage enda en såpeserie, samlet de oss barna rundt middagsbordet hjemme og sa at vi skulle gjøre dette prosjektet sammen. Det var en unik og helt fantastisk situasjon, mimrer Bell i en e-post til VG.

COMEBACK: Jack Wagner (t.h.) var i mange år viktig i serien. Han gjør comeback i anledning 35-årsjubileet. Her med (f.v.) Ashley Jones, Bradley Bell og Katherine Kelly Lang.

TV-skaperen innrømmer at han ikke er like stolt over absolutt alt de har servert opp gjennom årene.

– Mange ganger har jeg kanskje dratt det for langt, sier han og nevner spesielt da rollefiguren Bridget forelsket seg i Ridge, som i barndommen hadde vært som en far for henne.

– Vi rygget fort tilbake der. Men det er bedre å gå over grensen iblant enn aldri å pushe grensene langt nok. Det er en større synd for en manusforfatter, mener 55-åringen.

Pluto TV eier CBS, som produserer «Glamour». Tjenesten byr på over 5000 filmer og serier og over 70 live-TV-kanaler.

Norske seere vil blant annet får tilgang til Paramount-klassikere som «Catfish», «The TV Show» og «Dora utforskeren», samt norske produksjoner som «Charterfeber», «Eventyrlig oppussing» og Camp kulinaris».