VISUELL TRYGGHET: – Med bare to episoder igjen, har «Game of Thrones» utviklet en visuell trygghet og selvtillit som gjør serien nærmest immun mot kritikk, skriver Rolling Stone mandag. Dette bildet er fra episode en i sesong åtte, Foto: HBO

«Game of Thrones» sesong 8 episode 4: Indre drama før ny dødsbonanza

Slaget om «Winerfell» er over. Nattkongen og hans likhær er utslettet. Nå starter kampen om jerntronen i den siste sesongen av suksesserien.

Nå nettopp







NB! Denne artikkelen inneholder mot slutten spoilere om episoden episode 4, som ble sluppet på HBO Nordic natt til mandag.

– Episode 4 var som ventet en ny transportetappe mellom slagene, der sidene samlet brikkene sine på ny. Den leverte likevel sin del «wow-øyeblikk» som er med på å bygge spenning til neste episode, sier VGs film- og TV-journalist og « Game of Thrones »-ekspert Ingvill Dybfest Dahl etter å ha sett episoden.

– Det er nå blodbadet virkelig begynner, skriver Hollywood Reporter i sin omtale av episode 4.

– Et av seriens høydepunkter er dialogen mellom Varys og Tyrion, og i denne episoden blir den mer alvorlig enn noensinne. Det er de indre konfliktene som får spillerom her, mens vi ser en ny fysisk storkamp nærme seg med stormskritt i horisonten, fortsetter Dybfest Dahl.

– Med bare to episoder igjen, har «Game of Thrones» utviklet en visuell trygghet og selvtillit som gjør serien nærmest immun mot kritikk, skriver Rolling Stone mandag morgen.

Kit Harington, som spiller karakteren Jon Snow, beskriver den fjerde episoden som «Shakesparisk».

– Det er noe forvridd og ukomfortabelt med den, sa han til Entertainment Weekly.

– Verden er trygg nå. De feirer og sier ha det til sine tapte venner. Men som seere tenker dere: «Dette er bare episode fire, noe kommer til å skje», fortsatte han.

– Det blir vondt

NB! Fortsetter du å lese her, vil det komme spoilere om hva som skjer i den fjerde episoden.

– Det vi kan si med sikkerhet etter episode 4, er at det er ny drapsbonanza i vente fremover, og at det vil bli vondt, sier Dybfest Dahl.

I den 78 minutter lange fjerde episoden av den siste sesongen ser man flere kjærlige øyeblikk, mens to nye sentrale karakterer mister livet.

– Vi fikk flere doser kjærlighet igjen – Jamie og Brienne endte i seng sammen etter flere sesonger med kjærlig kjekling, Arya og Gendry hadde et ømt øyeblikk, selv om hun endte med å avvise ham. Daenerys og Jon erklærte sin kjærlighet til hverandre igjen – helt til de kom på at de er nevø og tante.

– Elementene i episoden med størst ringvirkninger er at Jons hemmelighet ikke lenger er hemmelig, og at Daenerys mistet nok en drage. Missandeis siste ord var også klart rettet mot Daenerys.

– Finn den største TV-en du kan

I traileren til den femte episoden ser man at slaget nærmer seg jerntronen og Kings Landing.

Emilia Clarke, som spiller Daenerys Targaryen, har i et TV-intervju sagt at episode 5 er den neste store med utrolige vrier.

– Episode 5 er ... Jeg mener episode 4, 5 og 6 er alle utrolige. Finn den største TV-en du kan, sa hun på programmet Jimmy Kimmel Live.

Flere på vei mot Kings Landing i ens ærend å ta livet av Cersei Lannister, så der kan det forventes kø neste episode. The Hound er også på vei for å ta et oppgjør med broren The Mountain, så det ligger an til flere dueller.

– Det vi kan se er at situasjonen mellom Cersei og Daenerys er mer tilspisset enn noensinne, og det er ingen grunn til å tro at noen av dem nå vil sky noen midler for å knuse den andre, sier Dybfest Dahl.

– De største spørsmålene før episode 5 er vel om Cersei vil vise seg å være et større monster enn Nattens konge, og om Jon Snow vil bli Daenerys konkurrent – villig eller motvillig – i kampen om tronen, fortsetter hun.

Publisert: 06.05.19 kl. 08:26