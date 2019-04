TV-JOBB: Jan Thomas kommer tilbake på skjermen. Foto: TV 2

Jan Thomas blir 17. mai-programleder: – Ikke vett til å være nervøs

Jan Thomas (52) skal sammen med Vår Staude (52) lokke seerne til TV 2 på nasjonaldagen.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å til å være med å lede «God 17. mai Norge»-sendingen på TV 2. Dette er veldig stort for meg. Jeg har vært fast inventar på «God Morgen Norge» i mer enn 15 år, så dette føles veldig riktig, sier Jan Thomas i en pressemelding fra kanalen.

Til VG sier han at «det blir helt magisk».

Jan Thomas har lang erfaring fra TV-skjermen, fra blant annet «Fra Hollywood til Parkveien» og «Top Model». De siste årene har han figurert i en rekke realityserier, som «Skal vi danse», «71 grader nord og «Kongen på haugen».

– Deilig naiv

Å være programleder for en så stor direktesending soom 17. mai-feiringen, er imidlertid nytt selv for en rutinert TV-profil som 52-åringen, som lenge har vært åpen om at han sliter med sosial angst.

– Det som er så herlig, er at på noen områder, så er jeg bare deilig naiv. Som nå. Når det gjelder denne jobben, har jeg ingen referanser, så jeg har ikke vett til å være nervøs. Akkurat dette har jeg jo aldri gjort før, selv om jeg har vært med på mye som ligner, sier han.

– Jeg har bevart barnet i meg, samt lekenheten og gleden over stadig å bli overrasket. Dessuten har jeg med meg en av Norges dyktigste journalister, så dette er bare glede, forsikrer han.

Kl. 07.55 går startskuddet for direktesendingen.

– Hva skal du ha på deg?

– Det blir bunad på både Vår og meg, svarer Jan Thomas, som kommer fra Porsgrunn og dermed stiller i telemarksbunaden sin.

– Den skal steames, skjorten skal stives, og sølvet pusses.

Med andre ord blir det en tidlig start 17. mai.

– Jeg har fått beskjed om at jeg må møte opp kl 06, så da kan jo folk tenke seg til når jeg må stå opp, ler han.

Jan Thomas har alltid hatt et hemmelig ønske om å være programleder for nettopp «God morgen Norge». Kjendisstylisten pleide å se på morgensendingene sammen med moren Anny Østervold, som døde i 2013.

– Det eneste jeg kan si, er at mamma kommer til å kose seg i himmelen, sier han i pressemeldingen.

Publisert: 29.04.19 kl. 09:30