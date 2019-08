VENNER: Einar Tørnquist og Jan Thomas viser riktig bestevennpositur. Foto: TVNORGE

TV-anmeldelse «Jan Thomas og Einar blir venner»: Bromance for livet

Vennskap er best på radio.

Nå nettopp

Norsk realityserie

Med: Jan Thomas og Einar Tørnquist

Sendes på Dplay og TVNorge

Premiere torsdag 22. august på Dplay



Siden november i fjor har Einar Tørnquist og Jan Thomas blitt mer og mer kjent med hverandre på podkast. Et program det er vanskelig å ikke bli i godt humør av. Det er det flere grunner til, men hovedgrunnen er den nærmest magiske gnisten som oppstår mellom joviale og smørblide Tørnquist, og like joviale og selvutleverende Jan Thomas. For eksempel skal man ikke ha hørt mange episodene før Jan Thomas innrømmer at han aldri har hørt på en eneste podkast noensinne.

Utover sin egen.

Så sitter de der da, to karer fra Telemark og Vestfold, som snart skal bli en egen region, der de viser både respekt og nysgjerrighet overfor hverandre. En feelgood lydpause inni mellom alt annet, som altså fortjent har tikket seg opp mot toppen i norsk podland.

På TV blir dette noe helt annet.

Og dessverre langt fra like interessant som radioversjonen. Jo, da, Tørnquist er verdens blideste mann også på skjerm. Jan Thomas er like så verdens mest positive mann. Det skjer fryktelig mange smårare ting, hele tiden. Primært utløst av Jan Thomas sin forunderlige evne til å være konstant distré og vagt kriseorientert. Eller hans like forunderlige evne til å ikke uttale ord riktig. Så som «rododendron» og «Dr. Oetker».

Tilnærmingen hans til fakta er også nydelig. Visstnok finnes det store skoger av rododendron på vestlandet.

I de to episodene som har vært tilgjengelig for anmeldelse skal kompisene reise til Bjørneparken i Flå. (Eller Flåm, som Jan Thomas kaller det). Turen inkluderer en nesten utrolig episode på en bensinstasjon, filosofering rundt Jan Thomas’ sine erotiske drømmer om Lilli Bendriss, og Tørnquist som ler mye, godt og lenge.

Det er altså like jordnært, eller i alle fall nært, som podkasten. Men redigering og ambisjonsnivå gjør at resultatet får langt fra den samme gløden som lytteversjonen. Det har muligens noe med biltursituasjonen å gjøre. Neste episode, der de er på treningsstudio, ser hakket morsommere ut. Og uansett er episodene så korte at man ikke går skikkelig lei.

Podkasten er et raust, varmt og sjarmerende innblikk i møtene mellom to personer som faktisk blir og mer og kjent med hverandre. En samtale man vil ha mer av. Denne serien er mer som å lide seg gjennom feriefilmen til noen man helst ikke vil skuffe med å si at «selv om dere hadde det fantastisk, så var det egentlig bare en ganske ordinær tur.»

